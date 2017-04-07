BAĞIRSAKLARDA CİDDİ SORUNLARA YOL AÇIYOR!
Bilim adamları, erişkinlik döneminde uzun süreli antibiyotik kullanımının bağırsak kanseri riskini artırabileceği uyarısında bulundu.
Bilim adamları, erişkinlik döneminde uzun süreli antibiyotik kullanımının bağırsak kanseri riskini artırabileceği uyarısında bulundu. "Gut" dergisinde yayımlanan çalışmayı yürüten araştırmacılar, yetişkinlikte uzun süreli antibiyotik kullanımının bağırsak kanserinin öncülerinin gelişme ihtimalini artırdığını ortaya çıkardı.
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