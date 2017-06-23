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bağırsaklarınızdaki o problemi ortadan kaldırıyor!

BAĞIRSAKLARINIZDAKİ O PROBLEMİ ORTADAN KALDIRIYOR!

Hani şöyle kütür kütür yemekten pek çok kişinin büyük keyif aldığı yeşil erik, artık son demlerini yaşıyor.

Tarih : 23 Haziran 2017, 16:46
Puan Ver : Bağırsaklarınızdaki O Problemi Ortadan Kaldırıyor!(9/10)15


Hani şöyle kütür kütür yemekten pek çok kişinin büyük keyif aldığı yeşil erik, artık son demlerini yaşıyor. Mayıs'ta başlayıp Temmuz ile birlikte sezonu sona eren yeşil erik, bugünlerde marketlerde, semt pazarlarında karşımıza çıkmaya devam ederken, bu fırsatı kaçırmamakta fayda var. Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak, yeşil eriğin cildin genç kalmasını sağlamasından kalp dostu olmasına dek birçok faydası bulunduğunu belirtiyor. Yeşil eriğin soğuk çay olarak da hazırlanıp tüketilebileceğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak, Sabah.com.tr okurları için yeşil eriğin faydalarını anlattı, soğuk çay tarifi verdi.



DÜŞÜK KALORİLİ



100 gramı yaklaşık 50 kalori enerji veren yeşil erik sağlığı olumlu yönde etkileyen ve destekleyen bileşikler, mineraller ve vitaminler bakımından oldukça zengin.



SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLİYOR



Çözünebilen diyet lifi, sorbitol ve isatin gibi sindirim sisteminin fonksiyonunu düzenleyen bileşenler bakımından zengin olduğundan kabızlık probleminin çözümünde fayda sağlıyor.



BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR



Taze yeşil erikler adeta antioksidan kaynağı olan C vitamini deposu olarak karşımıza çıkıyor. C vitamini bakımından zengin besinleri tüketmek enfeksiyonlara, inflamasyona ve zararlı serbest radikallere karşı vücut direncini artırırken, bağışıklığı güçlendiriyor.










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