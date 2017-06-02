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bağırsaklarınızdaki o sorun için sahurda mutlaka için!

BAĞIRSAKLARINIZDAKİ O SORUN İÇİN SAHURDA MUTLAKA İÇİN!

Dr. Fevzi Özgönül, Ramazan ayında vücudun ister istemez strese daha çok girdiğini belirterek ballı sütlü zencefil çayı ile hem kabızlıktan hem de stresten kurtulabilineceğini söyledi.

Tarih : 02 Haziran 2017, 10:14
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Özellikle bu yıl yaklaşık 17 saat aç ve susuz kalındığını ifade eden Özgönül, "Eğer oruç tutuyor ve son zamanlarda daha çok stresli bir hal alıyorsanız; ballı, sütlü zencefil çayı tam size göre.



Stresli olduğumuz zaman böbrek üstü bezlerimiz kortizol adı verilen bir hormon salgılayarak vücudumuzun enerji dengesinin olumsuz yönde etkiliyor.



 



kaynak:sabah






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