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bağkur ve prim düzenlemesi haftaya yasalaşıyor

BAĞKUR VE PRİM DÜZENLEMESİ HAFTAYA YASALAŞIYOR

KamuAjans.Com-23 bin bağ-kurlu muhtarın primleri ile 55 bin köy korucusunun 4/a emeklilik sistemi primleri İçişleri Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. İçişleri ve Maliye Bakanlığı'nda başlayan çalışmanın önümüzdeki hafta getirilecek Kanun Hükmünde Kararname ile yasalaştırılacağı öğrenildi.

Tarih : 08 Nisan 2017, 10:00
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde bir araya geldiği muhtarlara ve köy korucularına sosyal güvence olarak verdiği müjde, önümüzdeki hafta KHK ile hayata geçirilecek. Bu kapsamda muhtarlar arasında sadece bağ-kurlu olan ve sayıları 23 bini bulan muhtarların primleri İçişleri Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Yine, bugüne kadar özel bir düzenleme ile emekli edilen 55 bin kadar köy korucusu da 4/a'lı olarak emeklilik sistemine geçirilecek.


 


HUMMALI ÇALIŞILIYOR


İçişleri ve Maliye Bakanlığı'nda başlayan hummalı çalışmanın önümüzdeki haftaya getirilecek olan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yasalaştırılacağı öğrenildi. Buna göre, Türkiye genelinde sayıları 50 bini bulan muhtarların 23 bin kadarı bağ-kur prim sistemi üzerinden emeklilik primlerini yatırıyor. Diğerleri ise emekli sandığından ya da 4/a'lı olarak emekli durumunda bulunuyor. Köy korucularının emeklilik sistemine geçirilmesinde özel düzenlemeler yapıldığı için emekli maaşları 882 ila 1170 lira arasında bulunuyordu. Şimdi 4/a'lı olmaları halinde 9 bin iş günü çalışmaları gerekecek. Aynı zamanda alacakları maaş da mevcut durumun altına düşebilecek. Bunun önlenmesi için de özel düzenlemeler getirileceği belirtiliyor. Köy korucularının bin 411 lira olan maaşlarına ayrıca, günlük 36 harcırahla aylık bin 80 lira destek veriliyor. Ayrıca günlük de 21 lirayı bulan operasyon tazminatı veriliyor. Böylece köy korucularının eline ortalama 3 bin 121 lira kadar para geçiyor.


 


 


 


kaynak:kamuajans



 







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