BAHAR HAVASINA ALDANMAYIN! İSTANBUL'A HAFTA SONU KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR
Meteoroloji yurtta hava sıcaklığının artacağını ancak bahar havasının yaşandığı İstanbul'da hafta sonu kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri gelmeye devam ederken İstanbullulara kritik uyarı geldi. 7 Nisan Cumartesi ve 8 Nisan Pazar günü İstanbul'a kuvvetli yağışların olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların akşam saatine kadar etkili olacağı için vatandaşların bu saatlerde dikkatli olması konusunda uyarıldı.
Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DOĞUDA BUZLANMA BEKLENİYOR
Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer pus hadisesi, sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
YURTTA BEKLENEN HAVA SICAKLIKLARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun güneybatı kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
HAFTA SONU YAĞIŞ GELİYOR
Ancak hafta sonu için İstanbullulara kritik uyarı geldi. 7 Nisan Cumartesi ve 8 Nisan Pazar günü İstanbul'a kuvvetli yağışların olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların akşam saatine kadar etkili olacağı için vatandaşların bu saatlerde dikkatli olması konusunda uyarıldı.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 21
İstanbul: Az bulutlu 21
İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 26
Adana: Az bulutlu ve açık 27
Antalya: Az bulutlu ve açık 26
Samsun: Az bulutlu ve açık 15
Trabzon: Az bulutlu ve açık 16
Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu 12
Diyarbakır: Az bulutlu 23
Kaynak: haberinburada
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