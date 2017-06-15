Best Balıkesir, Ligden Çekilme Kararı Aldı
Şehre Suikast İçin Gelen Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Abd'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Beklentinin Altında
İstanbul'daki Abd Konsolosluğu Yakınlarında Hareketli Dakikalar
Bahçeli: Adalet Ankara-İstanbul Arasında Değil
Meclis'te Adalet Yürüyüşü Gerginliği
Su Kanalında Ölü Bulundu
Yeni Peugeot 308, Yılın Son Çeyreğinde Türkiye'de
Elçin Sangu'nun Makyajsız Hali Bile Olay Yaratan Cinstendi
Çocuğunuzda Kilo Sorunu Mu Var?
Ekonomistler Faiz Kararını Değerlendirdi
Ankara 19 Mayıs Stadyumu Yıkılıyor
İmam Altınbaş, Fenerbahçe Başkanlığına Aday!
İran: Katar Pazarını Türkiye'ye Kaptırdık
Okul Bahçesinde Silahlı Çatışma: Yaralılar Var
Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'a Gidiyor
Anne Adayları Önleminizi Alın Yoksa…
Ab'de Roaming Ücretleri Kaldırıldı
Hyundai Merakla Beklenen Modelini İlk Kez Gösterdi
İstanbullulara Sağanak Yağış Sürprizi

bahçeli: adalet ankara-istanbul arasında değil

BAHÇELİ: ADALET ANKARA-İSTANBUL ARASINDA DEĞİL

MHP lideri Devlet Bahçeli, Enis Berberoğlu'nun tutuklanması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu, Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'adalet yürüyüşü'nü sert ifadelerle eleştirdi

Tarih : 15 Haziran 2017, 17:10
Puan Ver : Bahçeli: Adalet Ankara-İstanbul Arasında Değil(9/10)10


 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki yargı kararının ardından yaşanan gelişmeleri değerlendiren Bahçeli, "Bu kararın hitamında CHP aceleyle ayağa kalkmış, önyargıyla kıyameti koparmıştır" dedi. CHP'ye "Adalet Yürüyüşü" konusunda eleştiriler yönelten Bahçeli, "Adalet Ankara-İstanbul arasındaki uzun yolda değil; bizzat milletimizin müşfik ve muhteşem iradesinde, Türk devletinin ruh kökündedir" mesajını paylaştı.



Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde;



Türkiye, bitmek bilmeyen saldırıların, derin komploların, ayak oyunlarının, dahası maskeli operasyonların çok açık hedef ülkesidir.



İşte Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin teklif ve çağrısı ortadadır. Türkiye'ye Katar gibi yaptırım uygulansın diyen bu darbeciyi kınıyorum.



Gün geçmiyor ki, milletimizi kaygıya sevk eden, karamsarlığa iten olaylar vasat bulmasın! Kriz tetikçileri faal,kaos heveslileri faaliyette.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Bahçeli  Adalet  Ankara-İstanbul  Arasında  Değil    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER