

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki yargı kararının ardından yaşanan gelişmeleri değerlendiren Bahçeli, "Bu kararın hitamında CHP aceleyle ayağa kalkmış, önyargıyla kıyameti koparmıştır" dedi. CHP'ye "Adalet Yürüyüşü" konusunda eleştiriler yönelten Bahçeli, "Adalet Ankara-İstanbul arasındaki uzun yolda değil; bizzat milletimizin müşfik ve muhteşem iradesinde, Türk devletinin ruh kökündedir" mesajını paylaştı.







Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde;







Türkiye, bitmek bilmeyen saldırıların, derin komploların, ayak oyunlarının, dahası maskeli operasyonların çok açık hedef ülkesidir.







İşte Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin teklif ve çağrısı ortadadır. Türkiye'ye Katar gibi yaptırım uygulansın diyen bu darbeciyi kınıyorum.







Gün geçmiyor ki, milletimizi kaygıya sevk eden, karamsarlığa iten olaylar vasat bulmasın! Kriz tetikçileri faal,kaos heveslileri faaliyette.







kaynak:habertürk