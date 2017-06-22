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bahçeli adaleti savunuyorsa buyursun gelsin

BAHÇELİ ADALETİ SAVUNUYORSA BUYURSUN GELSİN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdarolu, "Adalet Yürüyüşü"nün 8. gününe başlamadan önce açıklamalarda bulundu

Tarih : 22 Haziran 2017, 09:32
Puan Ver : Bahçeli Adaleti Savunuyorsa Buyursun Gelsin(8/10)9


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün 8. gününde, yürüyüş öncesinde açıklamalarda bulundu. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İstanbul yürüyüşüne yönelik eleştirisine yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Bu ülkede adaletsizlik olsun diyorsa demeç vermeye devam etsin" dedi.








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