BAHÇELİ ADALETİ SAVUNUYORSA BUYURSUN GELSİN
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdarolu, "Adalet Yürüyüşü"nün 8. gününe başlamadan önce açıklamalarda bulundu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün 8. gününde, yürüyüş öncesinde açıklamalarda bulundu. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İstanbul yürüyüşüne yönelik eleştirisine yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Bu ülkede adaletsizlik olsun diyorsa demeç vermeye devam etsin" dedi.
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