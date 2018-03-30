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BAHÇELİ AVRUPA'YA ATEŞ PÜSKÜRDÜ: TERÖRİSTLERLE İLİŞKİLERİ DEŞİFRE OLDU


Bahçeli Avrupa'ya ateş püskürdü: Teröristlerle ilişkileri deşifre oldu
Tarih : 30 Mart 2018, 20:00
Puan Ver : Bahçeli Avrupa'ya Ateş Püskürdü: Teröristlerle İlişkileri Deşifre Oldu(9/10)5

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Teröristlerin Avrupa başkentlerinde ağırlanması, saraylarda misafir edilmesi hem ayıplı bir davranış hem de aşağılık ilişki ağlarını deşifre eden korkunç bir ilkellik ve iradesizlik halidir. Bu çirkinliğin hazmı ve kabulü imkansızdır, ihtimal dışıdır." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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