BAHÇELİ AVRUPA'YA ATEŞ PÜSKÜRDÜ: TERÖRİSTLERLE İLİŞKİLERİ DEŞİFRE OLDU
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Teröristlerin Avrupa başkentlerinde ağırlanması, saraylarda misafir edilmesi hem ayıplı bir davranış hem de aşağılık ilişki ağlarını deşifre eden korkunç bir ilkellik ve iradesizlik halidir. Bu çirkinliğin hazmı ve kabulü imkansızdır, ihtimal dışıdır." ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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