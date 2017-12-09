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Bahçeli, CHP'yi PKK ile Bir Tutup Çok Ağır Konuştu: İhanet Taşeronları

BAHÇELİ, CHP'Yİ PKK İLE BİR TUTUP ÇOK AĞIR KONUŞTU: İHANET TAŞERONLARI

MHP lideri Bahçeli, CHP'ye çok sert ifadelerle yüklenerek "CHP, HDP, PKK, EMEP, FETÖ ve diğer ihanet taşeronları ne yaparsa yapsınlar milli uyanışı durduramayacak." dedi.

Tarih : 09 Aralık 2017, 13:20
Puan Ver : Bahçeli, Chp'yi Pkk İle Bir Tutup Çok Ağır Konuştu: İhanet Taşeronları(6/10)2

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Antalya'da belediye başkanları toplantısında konuştu. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Önümüzde ilk hedef Mart 2019 yerel seçimleridir." dedi. Bahçeli, CHP'ye de çok sert ifadelerle yüklenerek "CHP, HDP, PKK, EMEP, FETÖ ve diğer ihanet taşeronları ne yaparsa yapsınlar milli uyanışı durduramayacak." dedi.

"BELEDİYELER HAYATIN İÇİNDEDİR"

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"Belediyeler hayatın bizatihi içindedir. Bu itibarla toplumun en ücra hüclerine sirayet etmesi gereken belediyelerdir. İnsanların sorunlarına çözüm arayan kim olursa olsun başımızın üstünde yeri vardır. Bununla birlikte sorunlara sırtını dönmüş belediyelerde hayır yoktur. MHP üretken belediyecilik anlayışıyla Türk siyasetinde müstesna bir yeri vardır.

"İKTİDARIMIZI KİMSE TUTAMAZ"

MHP'li belediyeler yurdun her yerinde hakkını vermiştir. Ancak bununla kalmamalı öne çıkmalıyız. Eğer yerelde aşı tutmuşsa, partimize geçer not verilmişse emin olun iktidarımızı kimse tutamaz. İlk siyaset sahası yerel yönetimlerdir. Önümüzde ilk hedef Mart 2019 yerel seçimleridir.

"KASIM 2019 SEÇİMLERİ İÇİN FİKİR VERECEKTİR"

Bu seçimler aynı zamanda Kasım 2019 genel seçimleri içinde istikamet hakkında bir fikir verecektir. Şimdiden çalışmalrı derinleştirmeki milletimizin kapılarını çalmak gereklidir. Sanki yarın seçim varmış gibi hazır ve dakik olmak ertelenemez bir ihtiyaçtır.

"HER YANLIŞ KARAR ZULÜMDÜR"

Koçi Bey diyor ki: Her yanlış karar zulümdür. Biz arkamıza değil önümüze bakıyoruz. Yanlış ve yalan davaları parlatmaya çalışanlar beyhude çabalıyor. Asıl dava hak, millet ve ülkü davasıdır. Davayı satanlarla işimiz yoktur. Yakamızdan düşmüşlerdir. Bizim kökümüz sağlam, gövdemiz canlıdır.

"DALGA DALGA GELİYORUZ"

MHP'li belediyeler göz doldururken, muhaliflerine taş çıkarırken bizlerin göğsünü kabartıyor. 3 seçimin nihayetinde 3 hilal layık olduğu demokratik mevkiye çıkacaktır. İç ve dış mihrakalrı birlikte şaşkına çevireceğiz.

Dalga dalga geliyoruz. Anketler şunu demiş, medya bunu yazmış. Bunları boşverin. Vatandaşa gidin.

CHP'YE ÇOK AĞIR SÖZLER: İHANET TAŞERONU

Yenilgimizi, eriyip gitmemizi bekleyenleri birlikte şaşkına çevirip hayal kırıklığına ulaştıracağız. CHP, HDP, PKK, EMEP, FETÖ ve diğer ihanet taşeronları ne yaparsa yapsınlar milli uyanışı durduramayacak. Sizlere talimatla tavsiyem odur ki, her insanımızın ayağına gidiniz, her insanımızı anlayınız. Anketler şöyle demiş alayını boş verin, vatandaşlarla buluşun."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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