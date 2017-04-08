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Bahçeli: Esed Yönetimi Layığını Buldu!
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bahçeli: esed yönetimi layığını buldu!

BAHÇELİ: ESED YÖNETİMİ LAYIĞINI BULDU!

ABD'nin Suriye'ye saldırısının "yerinde" olduğunu kaydeden MHP lideri Bahçeli, "Esed, Suriye'nin geleceğinden söküp atılmalıdır" dedi

Tarih : 08 Nisan 2017, 12:41
Puan Ver : Bahçeli: Esed Yönetimi Layığını Buldu!(9/10)10


"ESED, SURİYE'NİN GELECEĞİNDEN SÖKÜLÜP ATILMALI"



Bahçeli, Suriye rejiminin İdlib'deki kimyasal katliamına ilişkin olarak da şunları söyledi:



"Esed'e ait savaş uçakları İdlib'e kimyasal silahla saldırmıştır. Çok sayıda sivil katledilmiş, yüzlerce masum yaralanmıştır. İnsanlık dışı cinayeti lanetliyorum. İnsanlık ne yapmaktadır? Birleşmiş Milletler ne ile oyalanmaktadır? Referandumu bulandırmaya kalkan AB ne ile meşgul? Hani nerede insan hakları? Esed katil ve insanlık düşmanı, adi bir suçludur, inandırıcılığı kalmamıştır"



"ABD füzeleri ile Suriye vurulmuştur. Masumlara alçakça saldıran Esed yönetimi layığını bulmuş, cevabını almıştır. Üssün imha edilmesi olumlu ve yerindedir. Esed, Suriye'nin geleceğinden söküp atılmalıdır"



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Bahçeli  Esed  Yönetimi  Layığını  Buldu    haber

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