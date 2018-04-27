MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İki takım arasında kutuplaşma olursa taraftarın ne yapacağı belli olmaz. Beşiktaş o nedenle kararını değiştirmelidir." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki akşam gazetecilerle akşam yemeğinde buluştu ve soruları yanıtladı.

Bahçeli, "Fenerbahçe - Beşiktaş maçından sonra yaşananların ardından Beşiktaş saha çıkmayacağını açıkladı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"BEŞİKTAŞ KARARINI DEĞİŞTİRMELİDİR"

"Beşiktaş hata yapmaz. Yapmamalıdır. Türkiye'nin bu karmaşasında siyasetin, partiler arasında kutuplaşmaların olduğu böyle bir noktada siz bunu bir de kulüpler arasında bir kutuplaşmaya çevirirseniz o taraftarların ilerde ne yapacağı belli olmaz. Bunu ne Fenerbahçe'nin ne Beşiktaş'ın başkanı taşıyamaz. Beşiktaş o nedenle kararını değiştirmelidir. Bunu bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum."

Kaynak: haberinburada