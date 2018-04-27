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Bahçeli geri adım atmadı: Beşiktaş kararını değiştirip maça çıksın

BAHÇELİ GERİ ADIM ATMADI: BEŞİKTAŞ KARARINI DEĞİŞTİRİP MAÇA ÇIKSIN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İki takım arasında kutuplaşma olursa taraftarın ne yapacağı belli olmaz. Beşiktaş o nedenle kararını değiştirmelidir." dedi.

Tarih : 27 Nisan 2018, 14:30
Puan Ver : Bahçeli Geri Adım Atmadı: Beşiktaş Kararını Değiştirip Maça Çıksın(5/10)1

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki akşam gazetecilerle akşam yemeğinde buluştu ve soruları yanıtladı.

Bahçeli, "Fenerbahçe - Beşiktaş maçından sonra yaşananların ardından Beşiktaş saha çıkmayacağını açıkladı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"BEŞİKTAŞ KARARINI DEĞİŞTİRMELİDİR"

"Beşiktaş hata yapmaz. Yapmamalıdır. Türkiye'nin bu karmaşasında siyasetin, partiler arasında kutuplaşmaların olduğu böyle bir noktada siz bunu bir de kulüpler arasında bir kutuplaşmaya çevirirseniz o taraftarların ilerde ne yapacağı belli olmaz. Bunu ne Fenerbahçe'nin ne Beşiktaş'ın başkanı taşıyamaz. Beşiktaş o nedenle kararını değiştirmelidir. Bunu bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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