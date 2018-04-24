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Bahçeli, Gül'ün Olası Adaylığını Değerlendirdi: Pensilvanya'nın Tuzağına Düşmeyi Göze Almıştır

BAHÇELİ, GÜL'ÜN OLASI ADAYLIĞINI DEĞERLENDİRDİ: PENSİLVANYA'NIN TUZAĞINA DÜŞMEYİ GÖZE ALMIŞTIR

Eski Cumhurbaşkanı Gül'ün olası adaylığını değerlendiren Bahçeli, "Türkiye düşmanları heyecanlıdır. Sayın Gül Pensilvanya'nın tuzağına düşmeyi göze almıştır. " dedi.

Tarih : 24 Nisan 2018, 22:20
Puan Ver : Bahçeli, Gül'ün Olası Adaylığını Değerlendirdi: Pensilvanya'nın Tuzağına Düşmeyi Göze Almıştır(10/10)6

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adaylığı üzerine çok sinsi bir kamuoyu hazırlama stratejisi devrededir. FETÖ işbaşındadır. PKK razıdır. Türkiye düşmanları heyecanlıdır. " dedi.

"TÜRK MİLLETİ TAHRİK VE TACİZ EDİLİYOR"

Türkiye'ye seçimler öncesi tuzak kurulduğunu belirten Bahçeli, "Özellikle ifade etmeliyim ki, buhrana davetiye çıkaran siyasi gelişmeleri, bunalıma adeta çağrı yapan bulanık görüşme ve temas trafiklerini ibretle, esefle ve endişeyle takip ediyorum. Türkiye'ye tuzak kuruluyor, Türk milleti tahrik ve taciz ediliyor. Hülasa kaosa oynanıyor" dedi.

"CUMHUR İTTİFAKI'NI HAZMEDEMEYENLER NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI"

Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nı hazmedemeyen çevreler ne yapacaklarını, nereye bulaşacaklarını şaşırmış durumdadırlar. Cümbüş İttifakı kurun demiştik, ne fayda; cürüm ve cehaletin koalisyonunda söz kesecek kadar İP'ten kazıktan boşanmışlardır." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE DÜŞMANLARI HEYECANLIDIR"

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün olası adaylığını da değerlendiren Bahçeli, "Şimdi 11'nci Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adaylığı üzerine çok sinsi bir kamuoyu hazırlama stratejisi devrededir. FETÖ işbaşındadır. PKK razıdır. Türkiye düşmanları heyecanlıdır. CHP, SP, HDP, İP Sayın Gül'ün adaylığına hevesle taliptir." değerlendirmesinde bulundu.

"KARDEŞLİK NE ARA KARANLIĞA GÖMÜLDÜ"

Gül'ün siyasi bir itibar kaybı ile karşı karşıya kalacağına değinen Bahçeli son olarak, "Kardeşliği çiğnemek, yaşanmış yıllara bir kalemde çizgi çekmek, vefaya menfaat gözeterek veda etmek inançlarımızın neresinde yazılıdır? Sayın Gül Pensilvanya'nın tezgahına düşmeyi nasıl göze almıştır?" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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