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BAHÇELİ, KLASİK OTOMOBİLİYLE ANKARA'DA TURA ÇIKTI


BAHÇELİ, KLASİK OTOMOBİLİYLE ANKARA'DA TURA ÇIKTI
Tarih : 01 Nisan 2017, 10:37
Puan Ver : Bahçeli, Klasik Otomobiliyle Ankara'da Tura Çıktı(7/10)7


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobiliyle Ankara sokaklarında tura çıktı.



Neşet Ertaş'ın "Bugün ayın ışığı" türküsü eşliğinde 1983 model klasik otomobiliyle Ankara sokaklarında tura çıkan Bahçeli, bir başka aracın içinden ve bindiği aracın içinden görüntülendi. Bahçeli çekilen bu görüntüden haberdar değildi. Ekibi tarafından çekilen klip, Bahçeli'nin onayından geçtikten sonra yayınlandı.



 



kaynak:haberler








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