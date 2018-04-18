MHP Lideri Bahçeli sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Tekraren diyorum ki; Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 24 Haziran Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli twitter hesabından açıklama yaptı:

"YENİKAPI RUHUNU TEYİT EDEREK TARİHİ MÜTABAKATA ULAŞTIK"

Sayın Cumhurbaşkanı'yla yaptığım müspet ve mümbit görüşmeyle önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben şuurunu 7 Ağustos Yenikapı ruhuyla teyit ederek tarihi mutabakata ulaştık. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin erkene alınmasında fikir birliğine vardık.

Sayın Erdoğan erken seçim tarihi olan 24 Haziran 2018'i bir basın toplantısı ile duyurup cümle aleme tebliğ ve ilan etmiştir.

"YAPILAN VE YAPILMASI GEREKEN DE BUDUR"

Türkiye'nin iç ve dış odaklı pek çok meselesi, üstesinden gelinmesi şart olan pek çok meşguliyeti vardır. Bunun için sandığa müracaat, millet iradesini harekete geçirmek büyük bir mecburiyettir. Yapılan, yapılması gereken de budur.

"CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR"

Tekraren diyorum ki; Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.Gayret bizden takdir Türk milletinden,himaye ise Cenab-ı Allah'tandır. Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti'dir,Türk milletinin ruh kökünden parlayarak doğmuştur.

Kaynak: haberinburada