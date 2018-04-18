BAHÇELİ, MHP'NİN 24 HAZİRAN ADAYINI RESMEN İLAN ETTİ!
MHP Lideri Bahçeli sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Tekraren diyorum ki; Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 24 Haziran Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli twitter hesabından açıklama yaptı:
"YENİKAPI RUHUNU TEYİT EDEREK TARİHİ MÜTABAKATA ULAŞTIK"
Sayın Cumhurbaşkanı'yla yaptığım müspet ve mümbit görüşmeyle önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben şuurunu 7 Ağustos Yenikapı ruhuyla teyit ederek tarihi mutabakata ulaştık. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin erkene alınmasında fikir birliğine vardık.
Sayın Erdoğan erken seçim tarihi olan 24 Haziran 2018'i bir basın toplantısı ile duyurup cümle aleme tebliğ ve ilan etmiştir.
"YAPILAN VE YAPILMASI GEREKEN DE BUDUR"
Türkiye'nin iç ve dış odaklı pek çok meselesi, üstesinden gelinmesi şart olan pek çok meşguliyeti vardır. Bunun için sandığa müracaat, millet iradesini harekete geçirmek büyük bir mecburiyettir. Yapılan, yapılması gereken de budur.
"CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR"
Tekraren diyorum ki; Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.Gayret bizden takdir Türk milletinden,himaye ise Cenab-ı Allah'tandır. Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti'dir,Türk milletinin ruh kökünden parlayarak doğmuştur.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Yaş Farkı 53! Oğlunun Cenazesinde Tanıştığı Genç İle Evlendi
- Trump, Twitter'dan Doğruladı: Pompeo, Kuzey Kore Lideri Kim İle Görüştü
- Irak 300'ü Aşkın Kişiyi Deaş'a Üyelikten İdama Mahkum Etti
- Öğrencilere Cep Telefonu İle Kopya Veren Öğretmen Yakalandı
- İnternetteki Çocuk İstismarı Görüntülerindeki Korkutucu Artış
Bu Haberle İlgili Yorumlar