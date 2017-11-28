MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli partisine yönelik eleştirilere cevap vererek "Bittiğimizi söylüyorlardı, eridiğimizi ileri sürüyorlardı. Birbirlerinin tavuğuna kış demeyen güruh, bozkurtun biteceğini ahmakça ima ve iddia ediyordu. Ne oldu, Allah bağışlasın ülkücü Türk gençliği alayını zelzele gibi titretti." dedi.

Öte yandan Bahçeli, isim vermeden Bülent Arınç'ı da eleştirerek "MHP'nin milliyetçilik anlayışına itirazları varmış, bunlar gelsinler de dertlerini külahıma anlatsınlar." dedi.

"ÜLKÜCÜ GENÇLİK ALAYINI TİTRETTİ"

Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

MHP'nin insan sevgisine dayandığı, demokrasiye inandığı merhum Türkeş beyin net görüşleri arasındadır. Milliyetçiliğin karşısına çıkmak, kale kapısını düşmana açmak demektir

Ankara'da yapılan toplantıyı görmek istemeyen ne kadar yazar çizer varsa kalemizi içten yıkmak isteyen işbirlikçilerdir. Ne kadar ihmal ve inkar etseler de Türk milleti sevdalılarına sahip çıkıyor. Ne kadar görmeseler de MHP akın akın geliyor. Bittiğimizi söylüyorlardı, eridiğimizi ileri sürüyorlardı. Birbirlerinin tavuğuna kış demeyen güruh, bozkurtun biteceğini ahmakça ima ve iddia ediyordu. Ne oldu, Allah bağışlasın ülkücü Türk gençliği alayını zelzele gibi titretti. MHP entrikacıları, bereketsizleri hallaç pamuğu gibi savurdu.

"DERTLERİNİ KÜLAHIMA ANLATSINLAR"

Milliyetçi ülkücü hareket günden günde büyüyerek geleceğe yürümektedir. Kirli yüzleri rüyada görsek hayra yormayız. Atatürk demişti ki, "Ben Erzurum'dan İzmir'e sağ elimde tabanca sol elimde sehpa ile geldim." Biz de yüreğimiz de vatan ve millet sevgisi ile durmayacağız. Durdurmaya kalkışanları da mağlup edeceğiz. MHP'nin milliyetçilik anlayışına itirazları varmış, bunlar gelsinler de dertlerini külahıma anlatsınlar. Vatan savunmasında milli olmak konusunda payda, ortak zemin birdir. Merhum liderimize ve aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

"CAMİYE SALDIRI İSLAM'A SAVAŞTIR"

Son yılların en dehşet verici katliamı Mısır'da yaşanmıştır. Cuma namazı esnasında hunhar bir terör saldırısı düzenlenmiştir. Camiye saldırı İslam'a savaştır. Hangi vicdan sahibi bu saldırıyı onaylayabilir. IŞİD'li canilerin sakal bırakması boşunadır. Bu alçak teröristlerin İslam'a en ufak bağı yoktur. Türkiye dost ve kardeş Mısır halkını acılarını paylaşmak amacıyla dün tüm yurtta ve dış temsilciliklerde bir günlük yas ilan etmiştir. Bu siyasi tasarruf yerindedir.

FETÖ IŞİD'in kılık kıyafet değiştirmiş halidir. İki terör örgütü arasında azımsanmayacak benzerlikler vardır. IŞİD'i kurup kudurtan çevrelerle, FETÖ'yü besleyip büyüten çevreler bir ve aynıdır. Her IŞİD'li aynı zamanda FETÖ'cü, her FETÖ'cü aynı zamanda IŞİD'li, PKK'lıdır. Bunların hepsi terörizmin yeni nesil küresel cinayet yapılanması tarafından tasarlanmış yeni sürüm taşeronlardır."

ARINÇ NE DEMİŞTİ?

Bahçeli'nin bu sözlerinden sonra akıllara Bülent Arınç'ın MHP eleştirisi geldi. Arınç, MHP ile ilgili şu sözleri söylemişti:

"Yüzde 50+1'i gerektirecek bir çoğunluk belki ittifakla mümkün olabilir. Ama asla ve kata biz MHP'lileşmeyeceğiz. AK Parti muhafazakâr demokrat kimliğinden vazgeçerse kaybeder. Benim MHP'nin anladığı manada milliyetçiliğe, MHP'nin arzu ettiği anlamda Türkçülüğe itirazım var."

Kaynak: haberinburada