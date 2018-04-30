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Bahçeli, Tek Kapı Antika Mercedes'i Görünce Dayanamadı
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Bahçeli, tek kapı antika Mercedes'i görünce dayanamadı

BAHÇELİ, TEK KAPI ANTİKA MERCEDES'İ GÖRÜNCE DAYANAMADI

Nostaljik araçlara olan merakıyla bilinen MHP lideri Devlet Bahçeli son olarak tek kapılı spor bir Mercedes aldı. MHP lideri, "Sonuncuyu İstanbul'dan aldım. Tek kapalı spor araba" dedi.

Tarih : 30 Nisan 2018, 10:10
Puan Ver : Bahçeli, Tek Kapı Antika Mercedes'i Görünce Dayanamadı(10/10)6

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin antika arabalarının sayısı 11'e çıktı. Gazete Habertürk'ün haberine göre Bahçeli, son olarak tek kapılı spor bir Mercedes aldı. MHP Lideri, eski araba alırken önce alıcının kimliğini gizlediklerini, alım-satım işlemi sırasında söylediklerini ifade etti.

Bahçeli, gazetecilerle sohbetinde antika araba koleksiyonuna dair şunları anlattı:

PLAKASI TC 999

Yeni bir araba aldık. Tek kapılı spor bir Mercedes. Kırmızı, sarı arasında bir renk. Kibar duruşu olan bir araba. 11. araba oldu. Plakası 06 TC 999. Firma bir araba ürettiğinde en az 50 yıl yedek parçasını kullanacak stok bulunduruyor. Seri numarası ve yedek parça ihtiyacını bildiriyorsunuz, kargo ile 15 gün içinde gönderiyorlar.

AHESTE GİDİNCE

Cumartesi-pazar günleri fırsat buldukça dolaşıyoruz. Ama aheste gidiyoruz. Ferdi Tayfur'u çalıyoruz. Aheste gidince de toz atılmıyor. Arabalar genel merkez garajında duruyor.

MALİYETİ YOK

Çok maliyeti yok. 73-74 modeller, adam usanmış, "Satayım da nasıl satayım?" derdinde. Sanayiye götürüyorsunuz, sağına soluna bakıyorlar, "Araba yürür" diyorlar.

PİYASAYI YÜKSELTİYORUZ

Sonuncuyu İstanbul'dan aldım. Tek kapalı spor araba. O tür arabalar İstanbul'da oluyor. "Bir tane araba var, Sayın Bahçeli görse nasıl olur?" diyenler oluyor. Piyasayı yükseltiyoruz galiba. Satıcılara önce belli etmiyoruz, parayı öderken söylüyoruz. İlgilenen arkadaşlar var, onlar takip ediyorlar. Genel merkeze getirenler oluyor, "Bahçeli görür mü acaba?" diye. Piyasayı yükselttik. Nasıl olsa bir alıcısı var.

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Kaynak: haberinburada



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