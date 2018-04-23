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Bahçeli ve Halaçoğlu'nun 23 Nisan Özel Oturumunda Göz Göze Bile Gelmemesi Dikkat Çekti

BAHÇELİ VE HALAÇOĞLU'NUN 23 NİSAN ÖZEL OTURUMUNDA GÖZ GÖZE BİLE GELMEMESİ DİKKAT ÇEKTİ

23 Nisan özel oturumunda Meclis'te ilk kez grup oluşturan İyi Parti milletvekilleri de yer aldı. Grup sıraları birbirlerine çok yakın olan Bahçeli ile Halaçoğlu'nun, göz göze bile gelmemeleri dikkat çekti.

Tarih : 23 Nisan 2018, 17:20
Puan Ver : Bahçeli Ve Halaçoğlu'nun 23 Nisan Özel Oturumunda Göz Göze Bile Gelmemesi Dikkat Çekti(10/10)6

Meclis Genel Kurulu, TBMM'nin açılışının 98'inci yıl dönümü nedeniyle 23 Nisan özel oturumunda İsmail Kahraman başkanlığında toplandı. 23 Nisan özel oturumunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan locadan izlerken, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, bakanlar kurulu üyeleri, kuvvet komutanları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, milletvekilleri, yargı mensupları, yabancı diplomatlar, bürokratlar da oturuma katıldı.

İYİ PARTİ İLK KEZ MECLİS'TE

CHP'den 15 milletvekilinin istifa ederek İyi Parti'ye geçmesiyle yeterli sayıya ulaşıp Meclis'te ilk kez grup oluşturan İyi Parti milletvekilleri de özel oturumda yer aldı.

TBMM tüzüğü gereği MHP ile İyi Parti grup sıraları Meclis'te yan yana geldi.

BAHÇELİ VE HALAÇOĞLU GÖZ GÖZE GELMEDİ

MHP sırasının en önünde MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti grup sırasının başında ise bir dönem MHP'de grup başkanvekilliği de yapan Yusuf Halaçoğlu oturdu.

Bahçeli ile Halaçoğlu, birbirlerine çok yakın olmalarına rağmen tek bir söz etmediler, göz göze bile gelmediler.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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