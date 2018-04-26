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Bahçeli'den, Abdullah Gül'e Seçim Uyarısı!
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Bahçeli'den, Abdullah Gül'e seçim uyarısı!

BAHÇELİ'DEN, ABDULLAH GÜL'E SEÇİM UYARISI!

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım'ın Abdullah Gül ile ilgili sözlerine ilişkin, "Gül'ün ikazlara uyması gerekir" dedi.

Tarih : 26 Nisan 2018, 17:50
Puan Ver : Bahçeli'den, Abdullah Gül'e Seçim Uyarısı!(8/10)4

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Maşallah Cumhur İttifakı hızlı girdi. Bizim adayımız net ve belli. Çalışmaya devam ediyoruz. Seçim takvimine uygun gün ve saatte adaylık başvurusu da yapılacak" dedi.

"CHP-HDP İLİŞKİSİ ESKİYE DAYANIYOR"

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "CHP'nin HDP'ye yakınlaşmasını nasıl yorumlarsınız" sorusuna, "Eskiden ayrılar mıydı? Onların birbirleriyle ilişkileri çok eskiye dayanıyor. Zaman zaman birbirlerine destek veriyorlar. Herhalde öyle bir süreci tekrar yaşamak istiyorlar" cevabını verdi.

"ABDULLAH GÜL UYARILARA UYMALI"

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım'ın Abdullah Gül ile ilgili sözlerine ilişkin, "Sayın Başbakan tecrübeli bir siyasetçi. Aynı camianın içerisindeki insanlar birbirlerini çok iyi tanırlar. Önemli bir ikazda bulunmuş. Abdullah Gül ona uyması lazım diye düşünüyorum" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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