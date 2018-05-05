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Bahçeli'den Akşener'in restine rest: Kargoyla gönder!

BAHÇELİ'DEN AKŞENER'İN RESTİNE REST: KARGOYLA GÖNDER!

MHP lideri Bahçeli, 100 bin imza ile ilgili kendisine meydan okuyan Akşener'e "Buyursun topladığı imzaların alayını birden kargoyla bize göndersin." sözleriyle yanıt verdi.

Tarih : 05 Mayıs 2018, 20:10
Puan Ver : Bahçeli'den Akşener'in Restine Rest: Kargoyla Gönder!(10/10)6

MHP lideri Bahçeli ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasındaki 100 bin imza gerilimi devam ediyor.

Hatırlanacağı gibi MHP lideri Bahçeli, Akşener için 100 bin imza verecek seçmenleri FETÖ bağlantılı olmakla itham etmişti. Akşener ise Bahçeli'ye meydan okuyup imza verenlerin listesini postayla gönderebileceğini söylemişti.

BAHÇELİ'DEN AKŞENER'E YANIT GELDİ

Akşener'in Twitter üzerinden yaptığı meydan okumaya Bahçeli'den yanıt geldi. MHP lideri Akşener'den imza verenlerin listesini kargoyla kendisine göndermesini istedi.

"BİR HANIM OLMASI SEBEBİYLE SÖZ SÖYLEMEYE AR EDERİM"

İşte Bahçeli'nin Akşener'e çağrısı:

Bir hanım olması sebebiyle İP'in başındaki şahsiyete karşı bir söz söylemekten ar ederim. Bu durum, kadınlara, kadınlık onuruna hürmetimden dolayıdır. Ancak, haddini hududunu bilmesi, adap ve edebini takınması hususunda da kendisini açıkça ikaz etmek isterim.

"İMZALARI BİZE KARGOYLA GÖNDERSİN"

Madem şahsıma açıkça çağrıda bulunuyor, Twitter'den etiketleme yapıyorsa, buyursun, topladığı imzaların alayını birden kargoyla bize göndersin.

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Kaynak: haberinburada



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