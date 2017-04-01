İstanbul Merkezli 4 İlde Deaş Operasyonu: 159 Gözaltı
Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu
Hdp'li Milletvekili Ayşe Acar Gözaltına Alındı
'fi' Dizisini Kaç Kişi İzledi?
Hangi Tuzu Tüketmeliyiz?
Motorine Dört Günde İkinci Zam
İstanbul Tarihi Güne Hazır!
Türk Tırlarından Geçiş Ücreti Alınamaz
Meteoroloji'den Yağış Ve Kar Uyarısı Geldi
Yıldız Tilbe'nin Parası Cebine Giremeyecek!
Öksüz Ailesinden Milyonluk Himmet

BAHÇELİ'DEN BARZANİ'YE SERT TEPKİ: ASLA İZİN VERİLMEYECEK!


BAHÇELİ'DEN BARZANİ'YE SERT TEPKİ: ASLA İZİN VERİLMEYECEK!
Tarih : 01 Nisan 2017, 15:11
Puan Ver : Bahçeli'den Barzani'ye Sert Tepki: Asla İzin Verilmeyecek!(9/10)10


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sakarya mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:



Bu meydana teşrif ederek ellerinde al bayrak, gönüllerinde milli sevda bulunan her Sakaryalı kardeşime şükranlarımı iletiyorum. Çarşamba günü karşıladığımız üç ayların mübarek olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. 16 nisan referandumunun yeni bir diriliş ruhu oluşturmasını temenni ediyorum.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Bahçeli  Den  Barzani  Ye  Sert  Tepki  Asla  İzin  Verilmeyecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER