MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Zarrab davası ile ilgili sert ifadeler kullanan Bahçeli, "Bizim tarafımız Türkiye'dir, tarafsızlık namussuzluktur." dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Engelli olmak umutsuzluğa teslimiyet değildir. Çaresizliğe gömülmek, hayatın dışına çıkmak hiç değildir. Bir defa, bu kaçınılmaz hakikati anlamak ve kavramak lazımdır. Ruh ve vücut sağlığımızın ilelebet garanti altında olacağını söyleyemeyiz. Engelli olmak yetersizlik, acziyet, acınacak bir durum olarak asla değerlendirilmemelidir.

"ASIL ENGEL ENGELLERE BOYUN EĞMEKTİR"

3 Aralık Dünya Engelliler Günü aynı zamanda tutarlı bir vicdan muhasebesi yapılmasının fırsatıdır. Engelli kardeşlerimize önceliği vermeli ve onlara hak ettikleri ilgi ve alakayı gösterebilmeliyiz. Sadece 3 Aralık günü ya da 10-17 Mayıs Haftası'nı da beklemek hakkaniyetli bir davranış değildir. Asıl engellilik karamsarlıkla birlikte engellere boyun eğmektedir. Kendi alanlarında rekorlar kıran kardeşlerimiz engelleri birer birer atlayarak isimlerini milli hafızaya yazmışlardır. Her zaman engelli kardeşlerimizin yanında duracağız. MHP varsa huzur vardır, ümit vardır, sıcak gönüller vardır.

"KADININ İKİNCİ PLANA İTİLMESİ AKLA ZİYAN BİR ÇARPIKLIK"

Demokrasinin erdem ve emanetlerine sahip çıkmanın ilk şartı temsil ve katılımın önündeki pürüzleri gidermek, herkesin ülke yönetimine katılmalarını temin etmektir. Kadınların seçme ve seçilme hakkını elde etmeleri uzun ve zorlu bir sürecin sonunda gerçekleşmiştir. Kadın demek insan demektir, insan ise eşrefi mahlukattır. Kadınlar aktif ve fedakarca mücadele ederken demokratik imkanlardan mahrum olmaları akla ziyan bir çarpıklıktır.Kadının ikinci plana itilmesi insani değerlerin ayağa düşmesi ile bir ve aynı anlama gelecektir. İbn-i Sina'nın ifadesi ile; "köhne fikirler, paslanmış çivilere benzer. Söküp atmak zordur." Kadın insanlık onurunun simgesidir. Türk kadını üstlendiği milli ve manevi vazicefeleri vecd ile yapmıştır. Kadınlar Avrupa'da cadı diye katledilirken Türk-İslam Medeniyeti gönül sultanı olarak görmüştür. İlk Türk devletlerinde kadın da yer almış, devlet yönetiminde söz sahibi olmuştur. Soylu Türk kadınların hiç aklımızdan çıkmamıştır, çıkmayacaktır. Türk kadını yuvasının da yurdunun da zarafet ile taçlanmış mimarıdır.

"KADIN CİNAYETLERİNE NE ZAMANA KADAR SEYİRCİ KALACAĞIZ?"

Ne üzücüdür ki bugünlerde kadınların her sorunları, karşılaştıkları zulüm ve zorbalıklar korku verir dereceye ulaşmıştır. 2016'da 338 kadın şiddetle can vermiştir. Bu yılın ilk 10 ayında ise 337 kadın can vermiştir. Kadına şiddet artıyorsa medeni olmaktan, medeniyet seviyesinin yükselişinden nasıl bahsedeceğiz. Kadınların katline nereye kadar seyirci kalacağız? Kadınların feryatları ne zamana kadar duyulmayacak? Kadın cinayetleri kesilmeden insanlıktan bahsedemeyiz.Bahanesi ne olursa olsun kadına şiddet konusu çözülmeden uzanan eller kırılmadan seçme ve seçilme hakkını konuşmanın tek başına anlam ve karşılığı olmayacaktır. Kadın şiddetine son verilmeden konuşamayız, adam gibi adam olamayız. Parti olarak her zaman kadınlarımızın yanındayız.

ÇOK SERT YPG TEPKİSİ

Türk milleti çetin şartları çevik iradesi ile aşmanın çabasındadır. Pek çok sorun birikmiştir. Üzüntümüz sorunların gittikçe kemikleşmesidir. İç meselelerimizin ağırlığı, siyasetteki gelgitler bugün daha fazladır. Türkiye zaman ve zemin kaybetmektedir. Güney sınırlarımız boyunca yuvalanan ihanet mevzi kazanmaktadır. Tehdit artmıştır. ABD'nin YPG ile bağı tüm itirazlarımıza rağmen sürmektedir. Teröristler cesaretlendirilmektedir. Verilmiş sözler çiğnenmektedir. Türkiye'nin çıkarlarını perdelemek maksadıyla küresel fitne ile düşmanca oyunlara bel bağlamışlardır. Rusya, Deyrizor'da YPG ile poz vermekte, aynı kalıp ve kareye girmektedir. Bunda da bir sakınca görmemektedir.

"ABD'DE KURULAN YANLI MAHKEMELERE SESSİZ KALAMAYIZ"

Ekonomik oyun ve operasyonlar devamlı körüklenmektedir. ABD'de kurulan yanlı mahkemelerde Türkiye yargılanmaktadır. Buna razı olamayız, sessiz kalamayız. Karanlık ve kaçak bir şahsın, hain bir suçlunun kirli itirafları ülke kamuoyunu meşgul etmektedir. Türkiye'den nasıl kaçtığı ya da kaçırıldığına dair türlü spekülasyonlar yapılmaktadır. Türkiye'yi yere düşürmek amacıyla yer çekimi ile yarışanların iffetsizlikleri hepimizin gözü önünde cereyan etmektedir. Zehri zemzem diye yutturmaya çalışan dolandırıcılar ülkemizin saygınlığını zayıflatmanın hevesine kapılmışlardır.

BİZ DEMİYORUZ Kİ ORTADA SUÇ YOKTUR...

Türkiye soytarıların ithamı ile değerinden bir şey kaybetmeyecektir. Türkiye'yi sanık, şarlatanı tanık yapan, jürisi alık, iddiaları sarsak olan sözde hukuk sistemi her zaman her daim ayaklarımızın altındadır. Her zaman öfkemizin hışmına uğrayacaklardır. Biz demiyoruz ki ortada suç yoktur, demiyoruz ki şarlatan yargılanmasın. Hukuki sınırları Türkiye Cumhuriyeti'dir. Uluslararası kumpasın hükmü Türkiye'de geçmeyecektir.

"BİZİM TARAFIMIZ TÜRKİYE'DİR, TARAFSIZLIK NAMUZSSUZLUKTUR"

Karanlık ve kaçak bir şahsın, hain ve casusun itirafları ülke kamuoyunu meşgul etmektedir. Türkiye'den nasıl kaçtığına veya kaçırıldığına dair spekülasyonlar yapılmaktadır. ABD'deki yanlı mahkemelerde Türkiye yargılanmaktadır, buna razı olamayız. Biz demiyoruz ki ortada suç yoktur. Biz demiyoruz ki şarlatan yargılanmasın. Suç nerede işlenmişse hukuki sınırlar orasıdır. Bizim tarafımız Türkiye'dir, tarafsızlık namussuzluktur. Türkiye'nin kaybetmesine oynayanlar, en acı yenilgiyi tadacaklardır. Bunlara merhamet ise maraz doğuracaktır."

Kaynak: haberinburada