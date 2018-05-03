Son Dakika! "Kafamı karıştıran bir konu var" diyen MHP Lideri Bahçeli, "FETÖ darbe hareketinde bir siyasi ayak var. Siyasi ayağın olduğu yerde siyasi seçmen olur. 100 bin imza araştırılsın." dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, genel merkezin önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, "FETÖ darbe hareketinde bir siyasi ayak var. Siyasi ayağın olduğu yerde siyasi seçmen olur." diye konuştu.

Bahçelinin açıklamaları şöyle:

"YARIN SAAT 11.00'DE ERDOĞAN İÇİN BAŞVURACAĞIZ"

Dava arkadaşlarımız 3 Mayıs'ın şuuruyla hareket etmişler. Aday adaylığı için 1350 kişi başvurdu. Cuma saat 11:00'de Eroğan için başvuracağız.

"FETÖ DARBE HAREKETİNDE BİR SİYASİ AYAK VAR"

15 Temmuz darbesinin siyasi ayağı hep tartışıldı. Siyasi ayak üzerinden kesin bir sonuçtan bahsedilemez duruma geldi. İleriki günlerde nasıl olacak bilemiyorum. Demek ki FETÖ darbe hareketinde bir siyasi ayak var. Siyasi ayağın olduğu yerde siyasi seçmen olur. 4 cumhurbaşkanı adayı 100.000 ile müracatı öngördü. Bu 100.000 aday talebinde bulunan 4 kişiden birisi CHP'nin 15 vekil kaydırmasıyla destek buldu. Şahsiyet, 100.000 adayla adaylığını koyacağında ısrar etti. O zaman akla gelen soru şudur: FETÖ darbe hareketinden 15 gün sonra OHAL kabul edildi, çok sayıda TSK mensubu, öğretim kadroları ve önemli bir uzaklaştırma görevden alma oldu. Bunların bir de aileleri, çevreleri vardır.

"100 BİN İMZA ARAŞTIRILSIN"

Merak ettiğim AK Parti'nin Adalet Bakanı ile İçişleri Bakanı FETÖ'nün seçmen ayağı üzerindeki etkisini takip etti mi? Etmezse 100.000 kişinin içerisinde FETÖ, PKK desteğiyle bir aday taraması yapılacaksa FETÖ'nün seçmendeki siyasi ayağının hangi aday etrafında toplandığı etrafında kanaat oluşabilir.

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Kaynak: haberinburada