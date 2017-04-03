İstanbul Merkezli 4 İlde Deaş Operasyonu: 159 Gözaltı
Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu
Hdp'li Milletvekili Ayşe Acar Gözaltına Alındı
'fi' Dizisini Kaç Kişi İzledi?
Hangi Tuzu Tüketmeliyiz?
Motorine Dört Günde İkinci Zam
İstanbul Tarihi Güne Hazır!
Türk Tırlarından Geçiş Ücreti Alınamaz
Meteoroloji'den Yağış Ve Kar Uyarısı Geldi
Yıldız Tilbe'nin Parası Cebine Giremeyecek!
Öksüz Ailesinden Milyonluk Himmet

BAHÇELİ'DEN İLK KEZ ANKET TAHMİNİ!


BAHÇELİ'DEN İLK KEZ ANKET TAHMİNİ!
Tarih : 03 Nisan 2017, 13:23
Puan Ver : Bahçeli'den İlk Kez Anket Tahmini!(9/10)10


Bahçeli ilk kez referandumla ilgili anket tahmininde bulundu.



"EVETLER YÜKSELİŞTE"



MHP lideri Devlet Bahçeli “Özellikle CHP sözcülerinin konuşmalarındaki çelişkili durumlar, Sayın Başbakan'ın çok yüksek bir performans göstermiş olması, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yine tesis açılış törenlerindeki ısrarlı tutumu, bizim de kendi çapımızda yapmış olduğumuz bazı mitingler sonrası anlaşıldı ki Evetler yükselişte, ve şuan Evetler önde görünüyor" dedi.



 



kaynak:yeniakit








Etiketler: Bahçeli  Den  İlk  Kez  Anket  Tahmini    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER