Ülkü Ocakları'nın düzenlediği Gençlik Kurultayında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, isim vermeden İyi Parti'ye yüklenip, "Güneşe bakmaya cesareti olmayan ama güneş iddiasında bulunanlar, gölgede kalmaya, gölgeyi ışık sanmaya mahkumdur. Ve bunlarla hesabımız acıklı olacaktır. " dedi.

GENÇLİK KURULTAYINDA KONUŞTU

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen "Doğumunun 100. Yılında Başbuğ Alparslan Türkeş 3. Türk Gençlik Çalıştayı ve Kurultayı" Ankara Spor Salonu'nda yapıldı.

Bahçeli, kurultayda yaptığı konuşmada, merhum Türkeş'in, hayatı boyunca kahramanca mücadele ettiğini, korkakça bir hayatı reddederek, ensesinden tuttuğu gibi kapı dışarı bıraktığını belirterek, Türk gençliğinin de yapması gerekenin bu olduğunu söyledi."DALINIZI KIRANIN AĞACINI SÖKÜNÜZ"

Ülkücülere seslenen Bahçeli, "Dalınızı kıranın ağacını sökünüz. Vatanınıza kem gözle bakanları silindir gibi eziniz. Bunları yaparken, hukuktan, meşru çizgiden asla ayrılmayınız. Türk gençliğini sokakta bulmadık, sokakta kaybetmeyeceğiz. Akıl, sabır, iman, ahlak, olgunluk hepinizin, ülkücü gençliğin ortak hasletidir." dedi.

"TÜRKİYE DÜŞMANLARI AYNI KAMPTA TOPLANIYOR"

Bahçeli, egolarına yenilen, nefsine teslim olan, davasını şahsi beklentilerin arkasına iten, dostunu düşmanını bilmeyen, büyüğü küçüğü tanımayan, maziyi atiyi kavramaktan aciz bir gençliğin yıkıma hizmet edeceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Türk istikbalinin muhafız ve mükafatı olan ülkücü gençlik böyle olmayacaktır, olmamalıdır. Zira su uyusa da düşman uyumuyor. Türkiye düşmanları alayı birden aynı kampta toplanıyor. Vatanlarını yaşanmaz bulan hainler, bu mukaddes vatanı aslında yaşanmaz kılmak ve teşhir etmek için uğraşıyor. Buna izin veremeyiz, boş işlerle avunamaz, oyalanamayız. Kendi zamanının ötesine geçip yeni zamanları görebilme beceri ve kabiliyetine sahip ülküdaşlarım Türkiye'nin, Türk milletinin ve Türk-İslam coğrafyasının iftiharı, anıtlaşmış timsalleri olacaklardır."

Atatürk'ün, "muvaffakiyetlerde gururu yenmek, felaketlerde ümitsizliğe mukavemet etmek lazımdır." ifadesini anımsatan Bahçeli, "Bunu başaracak olan sizlersiniz. Türkiye'ye sahip çıkacak yine sizlersiniz." diye konuştu."ÜLKÜCÜNÜN YERİ MHP'DİR"

Bahçeli, konuşmasında ülkücülere, "çok konuşana, boş konuşana, kem konuşana sırtınızı dönüp, milletimize nasıl hizmet ederim amacına odaklanınız." tavsiyesinde bulundu.Milliyetçi-ülkücü hareketin kökünden kopmadığını, özünden ayrılmadığını, ülkülerinden zerre kadar taviz vermediğini vurgulayan Bahçeli, bunun şahidinin de ülkücü Türk gençliği olduğunu söyledi.Bahçeli, ülkücünün yerinin MHP olduğunu, MHP'nin, Türk milletinin eseri, Türk siyasetine ve Türk tarihine hediyesi olduğunu kaydetti. "NATO BESLEMELERİYLE MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Ülkücü nesillerin davanın onurunu koruyarak, namusunu savunarak ve namertleri yenerek yoluna devam edeceğini belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bazıları vardır, göz yumduğumuz kadar dürüst, sustuğumuz kadar insandırlar. Bunlara göz yummayacağız, bunlara karşı da susmayacağız. NATO beslemelerine, FETÖ'cü hainlere, PKK'lı, PYD'li, IŞİD'li canilere karşı milletle yan yana, devletle sırt sırta vererek sonunu hesap etmeden mücadelemizi sürdüreceğiz.

İSİM VERMEDEN İYİ PARTİ'YE YÜKLENDİ: HESABIMIZ ACIKLI OLACAK!

İsim vermeden İyi Parti'ye yüklenen Bahçeli, "Bunlarla hesabımız acıklı olacaktır." dedi.

İşte Bahçeli'ninkonuyla ilgili sözleri:

Güneşe bakmaya cesareti olmayan ama güneş iddiasında bulunanlar, gölgede kalmaya, gölgeyi ışık sanmaya mahkumdur. ve bunlarla hesabımız acıklı olacaktır. Bir kişiden başlayarak, günden güne büyüyen bir davanın nasıl olabileceğini hepimize gösteren, büyük ve dengesiz adımlar yerine, ufak ve sabırlı adımlarla uzun yolları kat etmenin sırlarını öğreten Başbuğumuzun kutlu emaneti çiğnetilmeyecektir."ÜLKÜCÜ HAREKET KURTULUŞ SAVAŞINA GÖNÜLLÜDÜR"

Türk milliyetçilerinin, ülkücü gençliğin bu aziz vatanla, bu büyük milletle ömür boyu sürecek bir "sadakat, sevda ve hizmet sözleşmesi" bulunduğuna dikkati çeken Bahçeli, bunun tek taraflı "devleti ebed müddet", "milleti ebed müddet" sözleşmesi olduğunu ifade etti.Milliyetçi ülkücü hareketin vatan görevine hazır olduğunu vurgulayan Bahçeli, "İhanet ve husumet kuşatmasını yarmaya kararlıdır. Türkiye'ye biçilmeye çalışılan kefeni yırtmaya, gerekirse yeni bir Kurtuluş Savaşına, gerekirse Anadolu'yu yeniden fethetmeye gönüllüdür." dedi."BİZ BİTTİ DEMEDEN TÜRKİYE TESLİM ALINAMAYACAKTIR"

Bahçeli, milliyetçi hareket, ülkücüler ve bozkurtların bu uğurda canlarını feda etmeye dünden razı olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

Türk milleti ihanete geçit vermeyecektir. MHP var olduğu, ülkücü gençlik bozkurt gibi ayakta durduğu sürece bekamızı hedef alan saldırılar bozguna uğrayacaktır. Büyük Türk milleti bitti demeden milliyetçilik davası bitmeyecek, ülkü meşalesi sönmeyecektir. Biz bitti demeden de Türkiye teslim alınamayacaktır. Kader anı gelirse, 'ya devlet başa ya kuzgun leşe' denilecek ve gereği yapılacaktır. Herkes emin, herkes şahit olsun ki milliyetçi-ülkücü hareket olduğu müddetçe ezan dinmeyecek, bayrak inmeyecek, vatan bölünmeyecek, şehitler ölmeyecektir.

Kaynak: haberinburada