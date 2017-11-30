MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili olarak ilk defa konuştu ve "Belgeler tehdit ve şantaj malzemesi olarak kullanılıyor. Yargıya teslim edilmesi en meşru yoldur" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na iddialarla ilgili olarak çağrıda bulundu. Bahçeli, Kılıçdroğlu'nun belgeleri derhal yargıya intikal ettirmesi gerektiğini ifade etti. Bahçeli ayrıca, belgelerin tehdit ve şantaj malzemesi olarak kullanıldığını söyledi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN TAVRI SAMİMİYETTEN UZAK SİYASİ BİR TAVIRDIR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında gündeme getirdiği belgelerle ilgili yaptığı yazılı açıklamada şunları belirtti:

Türkiye'nin bu kadar sorun ve sıkıntısı varken, anamuhalef liderinin sorumlu ve ahlaki davranmak yerine, eline geçirdiği belgelerle fırsatçılık yapması, bu vesileyle siyasi rant hevesine kapılması bir defa samimiyet ve dürüstlükten uzak siyasi bir tavırdır. Türkiye'den Man Adası'nda Kurulu bulunan bir şirkete yaklaşık 15 milyon dolarlık para aktarımının yapıldığı bizzat CHP Genel Başkanı tarafından ifşa ve ilan edilmiştir.

"BELGELERİ YARGIYA VERMESİ EN MEŞRU YOLDUR"

Sayın Kılıçdaroğlu'nun eline bir yolla geçirdiği belgeleri istismar etmek yerine, derhal ve süratle yargıya intikal ettirmesi şu aşamada en mantıklı, en meşru yoldur. CHP'nin konuyla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasıyla ilgili talebi, AKP'nin sayısal çoğunluğu dikkate alındığında yalnızca siyasi tartışmaları artırmaya yarayacak gerçekçi olmayan beyhude bir beklenti, belirgin bir kriz temennisidir.

"CHP GENEL BAŞKANI TARAFINDAN İFŞA VE İLAN EDİLMİŞTİR"

Bir yandan İranlı şarlatanın sanık mertebesinden tanık seviyesine kaydırıldığı ABD'deki yargı süreci devam ederken, diğer yandan Türk siyasetini zora sokan, kutuplaşmayı teşvik eden, anlaşmazlıkları derinleştiren gelişmeler yaşanmaktadır. CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, bu haftaki Meclis parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı'nın yakın aile fertlerini hedefine alan bazı belgelerdeki bilgileri özet halinde kamuoyuyla paylaşmıştır. Bu kapsamda 15 Aralık 2011-14 Ocak 2012 tarihleri arasında Türkiye'den Man Adası'nda Kurulu bulunan bir şirkete yaklaşık 15 milyon dolarlık para aktarımının yapıldığı bizzat CHP Genel Başkanı tarafından ifşa ve ilan edilmiştir.

"ABD'DEKİ KARANLIK VE KAÇAKÇI ŞAHSIN MAHKEMEYE ÇIKARILMASINA PARALEL"

ABD'deki karanlık ve kaçakçı şahsın mahkemeye çıkarılmasına paralel bir şekilde anamuhalefet liderinin böylesi bir iddiayı gündeme taşıması kuşku verici ve kafa karıştırıcı bir muamma olarak karşımıza çıkmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun elinde salladığı belgelerin ve bu belgelerin muhtevasının ne kadar doğru, ne kadar sahte olduğu şu an için belirsizliğini muhafaza etmektedir.

"TÜRKİYE'YE ÖNGÖRÜLEMEYECEK ZARARLAR VERECEKTİR"

Gündeme tamamen mühür vuran bahsi geçen belgelerin ve bu çerçevedeki iddiaların gerçekçi ve inandırıcı olup olmadığına ancak Türk yargısı karar verebilecektir. Anamuhalefet partisinin sorumsuz hareket etmesi, siyasi çekişmeleri tırmandırma çabası Türkiye'ye öngörülemeyecek zararlar verecektir.

Kaynak: haberinburada