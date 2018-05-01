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Bahçeli'den MHP teşkilatlarına ittifak uyarısı

BAHÇELİ'DEN MHP TEŞKİLATLARINA İTTİFAK UYARISI

Son dakika! Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, teşkilatına ittifak genelgesi gönderdi ve "Provokasyonlara azami dikkat edilmeli" dedi.

Tarih : 01 Mayıs 2018, 16:40
Puan Ver : Bahçeli'den Mhp Teşkilatlarına İttifak Uyarısı(10/10)6

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ülkedeki tüm teşkilatlarına bir genelge göndererek 24 Haziran seçimleri öncesi ciddi uyarılarda bulundu.

"İTTİFAKA ZARAR VERMEYİN"

Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın önemine dikkat çekerken "Provokasyonlara azami dikkat edilmeli. İttifakı zora sokacak yorum ve değerlendirmelerden kaçının" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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