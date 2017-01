MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP Meclis'teki kararını referandumda da gösterecek. Bize tutarsız diyenler yanıldıklarını görecekler. Bundan sonra söz ve karar büyük Türk milletinindir." dedi.







MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de kabul edilen anayasa değişikliğine ilişkin, "MHP, TBMM'de göstermiş olduğu ahlaki duruşun, olgun ve sorumlu tavırla birlikte isabetli kararın aynısını referandum sürecinde de ortaya koyacaktır." ifadesini kullandı.







Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, 18 maddeden oluşan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin oylama sürecinin 21 Ocak'ta tamamlandığını hatırlattı.







TBMM'nin çok verimli, etkin ve yoğun bir dönem geçirdiğini belirten Bahçeli, milli iradeyi onurla temsil eden milletvekillerinin, geceli gündüzlü çalışmalarla üstlendikleri siyasi ve milli sorumluluğun gereğini yerine getirdiğini bildirdi.







Bahçeli, TBMM'de kabul edilen anayasa değişikliği ile ilgili kanunun Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra referandum yoluyla milletin önüne geleceğine işaret ederek, şöyle devam etti:







"Her zaman olduğu gibi, bundan sonrası için de söz ve karar egemenliğin yegane sahibi olan büyük Türk milletinindir.







Aziz milletimiz TBMM'de kabul edilen anayasa değişikliğiyle ilgili iradesini gösterip hükmünü verecek ve bu herkes için bağlayıcı olup kesinlik içerecektir.







Bu kapsamda MHP, TBMM'de göstermiş olduğu ahlaki duruşun, olgun ve sorumlu tavırla birlikte isabetli kararın aynısını referandum sürecinde de ortaya koyacaktır.







Partimizi tutarsızlıkla suçlayanların, dün söylediklerimizle bugünkü ifade ve irademizin çeliştiğini ileri sürenlerin ne kadar yanıldıkları, ne denli art niyetli oldukları yakında tüm yönleriyle anlaşılacaktır. MHP ne ilkelerinden ne ülkülerinden ne de ülkesinin emanetlerinden en ufak taviz ve dönüşü olmayan muazzam bir millet eseridir.







Bunu anlamayan dar kafalıların, kriz ve kaosa yatırım yapan demokrasi ve millet muhaliflerinin MHP'yi karalama telaşı ve suçlama yarışı beyhude bir çaba olmaktan kurtulamayacaktır."







Bahçeli, MHP'nin devlet ve millet bekasını güçlendirmek, güvenceye almak, aynı zamanda milli uzlaşma ruhuyla sistem krizini büyüten fiili açmazı bitirmek amacıyla, yüklendiği tarihi görevi gönül huzuruyla ifa ederek, üstüne düşeni yaptığını vurguladı.







MİLLETVEKİLLERİNE TEŞEKKÜR







Özellikle 9 Ocak'tan itibaren MHP milletvekillerinin olağanüstü bir mücadele azmi göstermelerinin, her türlü tahrik ve iftiraya karşı sabır ve inançtan bir duvar örmelerinin takdir edilecek bir vakarın ispatı olduğunu belirten Bahçeli, şunları kaydetti:







"Bütün yıkıcı propaganda ve saldırılara rağmen, MHP milletvekilleri anayasa değişikliğine olumlu oy kullanarak Türkiye'nin önünü açmışlardır.







İstek ve arayışımız milli huzur ve kardeşliğin tesisi, istikrar ve güvenliğin temin ve tahkimidir.







İftiharla söylemek isterim ki bildik mahfiller aracılığıyla, sosyal medya başta olmak üzere, her zemin ve sahada telkin ve tahrik altına alınmaya çalışılan milletvekillerimiz dava adamlığının ve dik duruşun ne demek olduğunu dosta düşmana ispatlamışlardır.







Bu itibarla partimizin değerli milletvekillerine yürekten teşekkür ediyor, referanduma gidecek anayasa değişikliğinin milletimize, devletimize ve geleceğimize hayırlı olmasını, yeni umutlar getirmesini, yepyeni ufuklar açmasını Rabbimden niyaz ediyorum."







kaynak:habertürk