BAHÇELİ'DEN TFF'YE OLAYLI DERBİ ÇAĞRISI: KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİRİN
Olaylı derbiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İnanıyorum ki, Türkiye Futbol Federasyonu; Fenerbahçe-Beşiktaş futbol müsabakasını kaldığı yerden devam ettirip sahalara fitne yaymaya, bu yolla toplumsal huzur ve dayanışma ruhunu bozmaya azmetmiş mihrakların hesabını bozacak, alçak planlarını başlarına geçirecektir." dedi.
"DÜŞMAN EMELLER HER YERDE SORUN ÇIKARMAK İSTİYOR"
Derbiyi siyasallaştırıp karıştırmaya çalıştıklarına dikkat çeken Bahçeli, "Düşman emeller,her yerde sorun çıkarmak için uğraşıyorlar.İki güzide futbol kulübümüz olan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın müsabakasını bile siyasallaştırıp karıştırmaya cüret ve cesaret ettiler. Netice olarak,çıkan/çıkartılan hadiseler sonucunda mezkur karşılaşmayı yarım bıraktırdılar." ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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