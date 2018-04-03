MHP lideri Bahçeli, "Tosun'cukmuş, Çiftlikbank'mış, Süt Bank'mış bu ve benzer sülüklerin kanımızı emmesine, asla ama asla izin verilmemelidir. Bunlar, hak ettikleri yere atılmalıdır." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. Bahçeli, "Tosuncukmuş, Çiftlik Bank'mış, Süt Bank'mış, bu ve benzeri sülüklerin, sicili kapkaranlık haydutların kanımızı emmesine, sırtımızdan geçinmesine asla ama asla izin verilmemelidir. Bunlar her neredeyse enselerinden tutup layık oldukları demir parmaklıkların ardına konulmalıdır." diye konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bir siyaset adamı düşünün haysiyetli, ülkücü duruşuyla milyonların ruhunda taht kursun. İşte o lider partimizin kurucusu, başbuğumuz Alparslan Türkeş'tir. Türkeş Bey, ülkemizin çekişme ve çatışma dolu yıllarından istikrarı başaran nadide kişilerden birisiydi. Onda tahrip olmayan bir memleket sevdası vardı. Fikir, eylem ve sağduyu kaynağıydı. Merhum Türkeş Bey'in kutlu emanetlerinin her daim yaşatılacağına inanıyorum. Ülkü ocakları varlık ve birliğini muhafaza etmekte, engelleri aşa aşa yoluna devam etmektedir. Mertliğin kitabını yazan ülkü şehitlerimize, kahraman şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum.

"ÇÖZÜLMEYİ BEKLEYEN SORUNLARIMIZ VAR"

Çözülmeyi bekleyen pek çok sorunumuz vardır. İnsanımızın hayatını doğrudan ilgilendiren sosyal ve ekonomik taleplerini yok saymamalıyız. Sabilerin yüzü gülmezse, bıyığı terlememiş yavruların umutları yeşermezse ne söylenirse boştur. Siyasetimizin amacı insanımızın huzur ve mutluluğu olmalıdır. Mutlu millet, güçlü devlet, huzurlu fert kavramını tamamen gerçekleştirmeden her söz havada kalacaktır.

"EKONOMİNİN BÜYÜMESİ TAKDİR EDİLECEK BİR DURUM"

Tezgahında sıkıntılı işçi, iş yerinde derin derin iç çeken memur, sahipsiz girişimci, ağırlaşan geçim durumu samimi bir dokunuş beklemektedir. Türk ekonomisinin yüzde 7.4 büyümesi taktir edilecek bir durumdur. Parti olarak Türkiye'nin büyümesinden sadece mutluluk duyarız.

"DÖVİZ SİLAHINI ÇEKTİLER"

Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenler, döviz silahını da çekmişlerdir. Türk lirasının döviz karşısında erimesi bunun sonucudur. Emperyalizmin tüm enstürmanlarını harekete geçerek dehşet tablosunu genişletmenin peşindedirler. Hiçbir iktidar insanının işsiz kalmasını kasıtlı bir şekilde istememiştir.

Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana kadar siyaset adamları insanımızın refah ve huzura kavuşması için mücadele etmişlerdir.

İstikrarlı bir şekilde Anadolu'nun yoksullaşması, ABD ve Avrupa'nın yükünü tutması feci bir garabettir.

Ekonomi ve ticaret kanallarıyla ülkemizin sinir uçlarıyla oynanmak istenmektedir. Büyümemiz çok kuvvetli olsa da bununla yetinemeyiz.

"SÜLÜKLER HAK ETTİĞİ YERE ATILMALI"

Potansiyelimizi harekete geçirmemizin ve felaket tellaklarına hak ettiği cevabı verme günü gelmiştir. Zaman Türk'ün, mekan Türk vatanıdır gelecek Türkiye'dedir.

Tosun'cukmuş, Çiftlikbank'mış, Süt Bank'mış bu ve benzer sülüklerin sırtımızdan geçinmesine asla ama asla izin verilmemelidir. Bunlar nerede olursa olsun, yakalarından tutulup hak ettikleri yere atılmalıdır.

"MÜSLÜMAN MAHALLEDE SALYANGOZ SATIYORLAR"

Türkiye hedef ülkedir. Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya çalışanlara karşı tarafımızı belli etmek zorundayız.

Türkiye'nin haklı PKK mücadelesine desteğimiz tam ve şüphesizdir. Türkiye her egemen devlet gibi siyasi bütünlüğünü uluslararası hukuka uygun bir şekilde savunmaktadır.

Bundan rahatsız olanlar insanlığın ve tarihin neresinde durduğunu gözden geçirmelidir. Bunu yapanlar, terörle aralarındaki sınıra iyi bakmalıdır. Teröre destek, terör demektir. MGK'nın 28 Mart'taki toplantısının ardından yayınladığı mesajlar çok önemlidir. Anılan mesajda ilk madde, 'Terörle mücadelenin tüm boyutlarıyla ele alındığı' vurgulanmış ve proje terör örgütleri uyarısı yapılmıştır.

"KALPLERİNDE HAC, DİLLERİNDE BESMELE"

Ortada proje varsa, önce bu projeyi hazırlayan, sonra yapan ve ve bu projeleri sahaya sürenlerin varlığı da önemlidir. Bunlar proje olduğu kadar aynı zamanda cinayet taşeronudur.

FETÖ projedir ve bu projenin sınırlarını belirleyen mihraklarla hesaplaşmak da tarihi bir sorumluluktur. FETÖ ile mücadele aynı zamanda bu projenin sahibiyle de mücadeledir. FETÖ, kalbi hac çıkarıp dilinde besmele olan şerefsiz haramzadelerdir.

Yıllar sonra yine bazı grupların darbeye kalkışmayacağının garantisi var mıdır? 16 Temmuz'dan bu yana FETÖ ile bağı olduğu kişilerin tutuklanması beka sorunumuzu güven altına almaya yetecek midir? Gelecekte başka bir örgüt bu kez iyi hazırlanıp darbeyi başarabilirse toprak altında nasıl rahat uyuyacağız?

"FETÖ BORSASI KURULDUYSA PARA KAZANANLAR KİMLERDİR"

FETÖ borsası kurulduysa kurucular nerededir, FETÖ borsasından para kazananlar kimlerdir? Proje sahipleri bitmeden, Pensilvanya'nın temizliği yapılmadan FETÖ nasıl bitecek? Devlet tehdit etmez, devlet gereğini yapar hem de yüreklice yapar. Hiç kimse devleti susturamaz. Türk devlet geleneği aynen böyledir ve böyle de kalmalıdır.

"FETÖ LİDERİNİN KAFASINA ÇUVAL GEÇİRİLMELİDİR"

Kosova'da 6 FETÖ'cü paketlenip getirmiştir. Devletin yapması gereken budur. Pek çok hain ABD ve Avrupa'da serbest. Taşlar bağlanmış köpekler serbesttir. Yiğit bir Türk evladı tarafından Pensilvanya'daki zat kafasına çuval geçirip getirilerse işte o zaman tüm proje sahiplerinin planları boşa çıkartılacaktır.

Kaynak: haberinburada