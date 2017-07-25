BAHÇELİ'DEN YENİ PARTİ İÇİN İLK YORUM: ALLAH HAYIRLI ETSİN
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhalif isimlerin kuracağı yeni parti için ilk kez konuştu.
Devlet Bahçeli, gündeme dair gelişmeleri değerlendirdiği basın toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"SABIRLA TAKİP EDERİZ, ALLAH HAYIRLI UĞURLU ETSİN"
Basın mensuplarının Meral Akşener'in başını çektiği ve MHP'li muhalif isimlerin yer alacağı yeni parti girişimi ile ilgili soruya, "Bizde sabır çok. Kasım ayına kadar da sabırla takip ederiz. Allah hayırlı uğurlu etsin" yanıtını verdi.
AKŞENER VE EKİBİ YENİ PARTİ HAZIRLIĞINDA
MHP kurultayının iptal edilmesinin ardından devreye giren Meral Akşener ve Ümit Özdağ yeni parti oluşumunun sinyallerini vermişti. Meral Akşener'in ekibi, MHP'den ihraç edilen isimlerle birlikte yeni bir parti kurma hazırlığında.
Kaynak: haberinburada
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