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Bahçeli'nin Af Önerisine Erdoğan'dan İlk Yorum Geldi
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Bahçeli'nin af önerisine Erdoğan'dan ilk yorum geldi

BAHÇELİ'NİN AF ÖNERİSİNE ERDOĞAN'DAN İLK YORUM GELDİ

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'nin af önerisi için "Kendi düşüncesidir. Bizim öyle bir düşüncemiz yok" dedi.

Tarih : 13 Mayıs 2018, 10:10
Puan Ver : Bahçeli'nin Af Önerisine Erdoğan'dan İlk Yorum Geldi(10/10)6

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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