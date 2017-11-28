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Bahçeli'nin CHP Sözleri, MHP Grubunu Coşturdu: Bari Atatürk'ten Utanın

BAHÇELİ'NİN CHP SÖZLERİ, MHP GRUBUNU COŞTURDU: BARİ ATATÜRK'TEN UTANIN

MHP lideri Bahçeli'nin Zarrab davasındaki tutumunu eleştirdiği CHP'ye yönelik "Oğlan babadan görür at oynatmasını, kız anadan görür sofra donatmasını. Bari Atatürk'ten utanın" sözleri uzun süre alkışlandı.

Tarih : 28 Kasım 2017, 14:20
Puan Ver : Bahçeli'nin Chp Sözleri, Mhp Grubunu Coşturdu: Bari Atatürk'ten Utanın(7/10)3

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Zarrab davasındaki tutumu nedeniyle CHP'yi eleştiren Bahçeli, "CHP başkalarının dümeninde akıl tutulması yaşayabilir, Türkiye'yi sürekli şikayet edebilir, etmiştir de. Bize düşen bunların foyasını ortaya çıkarmaktır. Oğlan babadan görür at oynatmasını, kız anadan görür sofra donatmasını." dedi.

"ZARRAB KİMDİR Kİ"

İşte Bahçeli'nin sözlerinden satırbaşları:

"Zarrab kimdir ki Türkiye'ye aba altından sopa göstermek istenmektedir. Bizim ABD'nin yargı sisteminden öğreneceğimiz hiçbir şey yoktur. Bağımsızlığımız ve egemenliğimiz korumazsak Türkiye'yi bekleyen akıbet dış güçlerin fiilen mandası altına girmek olacaktır. Türkiye'yi hedef alan komplo kumpas ve suikastlar karşısında milli bir duruş sergilemek zorunluluktur.

CHP'YE SERT SÖZLER

CHP başkalarının dümeninde akıl tutulması yaşayabilir, Türkiye'yi sürekli şikayet edebilir, etmiştir de. Bize düşen bunların foyasını ortaya çıkarmaktır. Oğlan babadan görür at oynatmasını, kız anadan görür sofra donatmasını. Peki, siz nereden gördünüz böyle çorak siyaseti. Hadi bizden utanmıyorsunuz bari Atatürk'ten utanın. Bu da olmadı hiç olmazsa Allah'tan utanın."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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