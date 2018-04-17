BAHÇELİ'NİN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISINA CHP'DEN HEMEN YANIT GELDİ
Son dakika! Devlet Bahçeli'nin parti grubunda yaptığı erken seçim çağrısına CHP'den "Hodri meydan" yanıtı geldi.
Devlet Bahçeli'nin MHP parti grubunda yaptığı erken seçim çağrısına CHP'den jet yanıt geldi.
TÜRKİYE SIKIŞMIŞ DURUMDA
Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan "Partimiz erken genel seçime hazır. Hodri medyan. Türkiye sıkışmış durumda. Biz erken seçime her zaman hazır olduğumuzu söylemiştik" dedi.
BAHÇELİ BÖYLE ÇAĞRI YAPMIŞTI
Devlet Bahçeli, bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Önümüzde 2 seçim vardır. Ya normal tarihi beklenecek. Ya da Milli mecburiyetten dolayı seçimleri erkene çekilecektir. Bilinmelidir ki gerekli uyum yasalarının çıkarılmasının ardından MHP seçimlerin erkene alınmasından yana takdirini kullanmaktadır. 26 Ağustos'un Malazgirt'in yıl dönümünde yeni bir zafer ruhu ile Cumhurbaşkanını seçmeli ve en makul ve mantıklı yoldur" demişti.
Kaynak: haberinburada
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