MHP Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) köklü değişiklikler yapan Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin, partinin çekirdek kadrosu olan Başkanlık Divanı'nda da "yarı yarıya" değişime gideceği belirtiliyor. Bahçeli'nin MYK'de yer vermediği Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin ise sosyal medya hesabından partiyi hedef aldı.

SOSYAL MEDYADAN AYRILIK SİNYALİ VERDİ

Çetin'in, "Zayıf düştük.Kızgınlık+Kırgınlık+Soğuma+Kırılma=Kopma. 24-48-72 saat frenle. Her birinin hatırası var. Dostlar meclisinin'sabır' söylemleri" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Çetin, yine sosyal medya hesabı üzerinden tüm parti teşkilatına şu açıklamayı yaptı:

"Bir neferi olarak yıllardır hizmetinde olduğumuz davamıza, ülküdaşlarımızın yüzlerini kara çıkartmadan parti disiplini içerisinde en iyi şekilde hizmeti kutsal bir vazife bildik. Emanet edilen vazife bayrağımızı yere düşürmeden, lekeletmeden teslim etmemizi sağlayan Yüce Yaradan'a şükürler olsun. Makamlar gelip geçici, davaya sadakatimiz ve ülkücülüğümüz bakidir. Bu kutlu davayı daha ileriye taşıyacak bütün ülküdaşlarıma yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun."

Kaynak: haberinburada