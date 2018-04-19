Erken seçim tarihinin neden Bahçeli'nin önerdiği 26 Ağustos olmadığına dair konuşan Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Çünkü 26 Ağustos yazın ortası ve Kurban Bayramı'nın akabinde" dedi.



Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılması kararı alınan erken seçime dair açıklamalar yaptı. Erken seçim tarihinin neden 26 Ağustos olmadığına dair konuşan Bozdağ, "24 Haziran seçim için uygun bir tarih. Çünkü 26 Ağustos yazın ortası ve Kurban Bayramı'nın akabinde" ifadelerini kullandı.



Bekir Bozdağ şunları söyledi:



"KİRLİ HESAP YAPANLARIN HESABINI BOZDU"



24 Haziran, yeni hükümet sisteminin milletin iradesi doğrultusunda uygulamaya konulacağı tarihtir. Seçimin erkene alınması, Türkiye üzerinde kirli hesap yapan herkesin hesabını bozan bir adım olmuştur. Yeni bir dönemin kapısını aziz milletimiz 24 Haziran'da açacaktır.



"26 AĞUSTOS YAZIN ORTASI VE KURBAN BAYRAMI'NIN AKABİNDE"



24 Haziran seçim için uygun bir tarih. Çünkü 26 Ağustos yazın ortası ve Kurban Bayramı'nın akabinde.



Türkiye'ye dönük tuzak hazırlayanların tuzaklarını boşa çıkaran bir hamle olmuştur. Türkiye'de senaryoyu artık başkaları değil bu millet yazacaktır. Bu milletin yazdığı senaryoya herkes tabi olacaktır."































Kaynak: haberinburada



