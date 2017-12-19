BAHİS ŞİRKETİ İDDAA, FENERBAHÇE'Yİ İLK KEZ LİGİN FAVORİSİ GÖSTERDİ
Bahis şirketi İddaa, Süper Ligde şampiyonluk oranlarını değiştirdi, Fenerbahçe, 49 hafta sonra ilk kez favori oldu.
Spor Toto Süper Ligde 16. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranlarında flaş gelişmeler yaşandı. İddaa Risk Yönetim Kurulu, şampiyonluk oranlarını 19 Aralık Salı günü güncelledi.
Fenerbahçe, Süper Lig'de ikinci sıraya yükselmesinin ardından sarı-lacivertlilerin 5,25 olan oranı 2,90'a çekildi. Böylece sarı-lacivertliler, iki yıl sonra (49 hafta) ilk kez şampiyonluğun favorisi olarak lanse edildi.
GALATASARAY'IN ORANI 3,10
Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor mağlubiyetinin ardından sarı-kırmızılıların 2,00 olan oranı, 3,10'a yükseldi. Sarı-kırmızılılar böylece şampiyonlukta favori ikinci takım oldu.
BEŞİKTAŞ'A 3,35
Beşiktaş'ın Osmanlıspor galibiyeti sonrasında siyah-beyazlıların 4,10'luk oranı 3,35'e geriledi. Siyah-beyazlılar şampiyonluğun üçüncü favorisi olarak ilan edildi.
BAŞAKŞEHİR LİDER AMA 4. SIRADA
Öte yandan ligin lideri Medipol Başakşehir'in oran 3,50'den 3,75'e çıktı. Böylece Medipol Başakşehir de şampiyonluk yarışında lider olmasına rağmen dördüncü favori olarak değerlendirildi.
Trabzonspor'un oranı ise 150,00'den 58,00 düştü. Rıza Çalımbay ile galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, 42,00 oranlı Kayserispor ve Göztepe'nin ardından geldi.
Kaynak: Sporx
Kaynak: haberinburada
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