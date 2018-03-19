Bahis şirketi İddaa, hafta sonu oynanan maçların ardından şampiyonluk oranlarını değiştirdi. Galatasaray ve Başakşehir'in oranları düştü, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin arttı.

İddaa Spor Toto Süper Lig şampiyonluk oranlarını güncelledi. Galatasaray ve Başakşehir'in oranları düşerken, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin oranları ise arttı.

Galatasaray'ın oranı 2.10'dan 2'ye, Başakşehir'in oranı da 3.75'ten 2.90'a düştü. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin oranları ise yükseldi.

Oranlar şu şekilde:

GALATASARAY

Eski oran: 2.10

Yeni oran: 2.00

BAŞAKŞEHİR

Eski oran: 3.75

Yeni oran: 2.90

BEŞİKTAŞ

Eski oran: 2.90

Yeni oran: 3.75

FENERBAHÇE

Eski oran: 4.75

Yeni oran: 5.25

Kaynak: haberinburada