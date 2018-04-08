İspanya'da Madrid Derbisi Berabere Sona Erdi
Kimyasal Saldırı Sonrası Abd'den Esad Rejimi'ne Karşı Saldırı Sinyali Geldi
Son Dakika! Fransa, Doğu Guta İçin Bmgk'yı Acil Toplantıya Çağırdı
Trabzonspor'un Yeni Başkanı Belli Oldu
7 Yıl Sonra Gelen Şampiyonluk, Binlerce Taraftarı Sokağa Döktü
Fenerbahçe Osmanlıspor'la Karşılaşıyor! Canlı Anlatım
Düğmeye Basıldı! Türkiye'de Petrol Bulacaklar
Saddam'ın Öldü Denilen Sağ Kolu Abd İle Alay Edercesine Video Yayınlayıp Bağdat'a Savaş İlan Etti
Trabzonspor Yeni Başkanını Seçiyor, Oy Kullanma İşlemi Tamamlandı
Jet Kazasında Önemli Gelişme: Soruşturma İran Dışında Yapılabilir
Kasımpaşa, Bursaspor'u Deplasmanda Yıktı: 1-0
Abd Başkanı Trump'un Gökdeleninde Yangın: 1 Ölü, 6 Yaralı
Kanseri Kanda Teşhis Eden Cihaz Geliştirdi
Bahis Şirketine Ortak Olan Ibrahimovic, Fıfa'ya Meydan Okudu
İlber Ortaylı E-Devlet Soy Ağazı Üzerinden İnsanları İtham Edenlere Sert Çıktı: Zihinden Geriler
Terör Tünellerine Çimento Veren Şirketi İlk Kez Açıkladı
Fatih Terim, Linnes'i Gençlerbirliği Maçı Kadrosuna Almadı
Beşiktaşlı Veli Kavlak, 3 Yıl Sonra Oyuna Girdi
Eşini Ve 2 Üvey Oğlunu Öldüren Şüpheli, Kaçırdığı Üvey Kızına Da Tecavüz Etmiş
Sultan'ın Arşivinden Katil Fotoğrafları Çıktı! Avrupa'da Sergilenecek

Bahis şirketine ortak olan Ibrahimovic, FIFA'ya meydan okudu

BAHİS ŞİRKETİNE ORTAK OLAN IBRAHİMOVİC, FIFA'YA MEYDAN OKUDU

FIFA kuralları gereği bir bahis şirketinde hissedar olduğu için Dünya Kupasında oynama şansı bulunmayan Ibrahimovic, "FIFA beni durduramaz, istersem orada olurum" dedi.

Tarih : 08 Nisan 2018, 18:00
Puan Ver : Bahis Şirketine Ortak Olan Ibrahimovic, Fıfa'ya Meydan Okudu(5/10)1

Geçirdiği diz sakatlığı sonrası Manchester United'dan ayrılarak LA Galaxy'ye imza atan Zlatan Ibrahimovic, Eurosport'a verdiği röportajda Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yer alabileceğini ifade etti.

BAHİS ŞİRKETİNDE HİSSEDAR

FIFA kurallarına göre; bir futbolcunun bahis şirketleriyle bağlantısı yasak olmasına karşın 36 yaşındaki golcü, İsveçli bir bahis firmasının gelişim direktörlüğünü üstlenmiş durumda. İsveçli futbolcu ayrıca bahis şirketinde de hissedar konumunda.

"FIFA'YI İLGİLENDİRMEZ" ÇIKIŞI

Bu konu hakkında "FIFA beni durduramaz. Orada olmak istiyorsam orada olacağım" diyen Ibrahimovic, "Milli Takımda yer almak istiyorsam alacağım. Bu FIFA için değil benim için bir soru ve ne kadar istediğime bağlı. Tüm kapılar açık. Şimdi futbol oynamak istiyorum, o zaman futbol oynayalım. Ve Dünya Kupası'nda futbol oynayabilir miyiz göreceğiz." ifadelerini kullandı.

ÜLKE TARİHİNİN EN GOLCÜ FUTBOLCUSU

Ibrahimovic, İsveç Milli Takımı ile çıktığı 116 maçta 62 kez fileleri havalandırarak ülkesinin en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor. İsveç Mili Takımı, 1-0 kazandığı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu ilk maçının rövanşında İtalya ile 0-0 berabere kalarak finallere gitmeye hak kazanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bahis  Şirketine  Ortak  Olan  Ibrahimovic  Fıfa  Ya  Meydan  Okudu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER