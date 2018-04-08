FIFA kuralları gereği bir bahis şirketinde hissedar olduğu için Dünya Kupasında oynama şansı bulunmayan Ibrahimovic, "FIFA beni durduramaz, istersem orada olurum" dedi.

Geçirdiği diz sakatlığı sonrası Manchester United'dan ayrılarak LA Galaxy'ye imza atan Zlatan Ibrahimovic, Eurosport'a verdiği röportajda Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yer alabileceğini ifade etti.

BAHİS ŞİRKETİNDE HİSSEDAR

FIFA kurallarına göre; bir futbolcunun bahis şirketleriyle bağlantısı yasak olmasına karşın 36 yaşındaki golcü, İsveçli bir bahis firmasının gelişim direktörlüğünü üstlenmiş durumda. İsveçli futbolcu ayrıca bahis şirketinde de hissedar konumunda.

"FIFA'YI İLGİLENDİRMEZ" ÇIKIŞI

Bu konu hakkında "FIFA beni durduramaz. Orada olmak istiyorsam orada olacağım" diyen Ibrahimovic, "Milli Takımda yer almak istiyorsam alacağım. Bu FIFA için değil benim için bir soru ve ne kadar istediğime bağlı. Tüm kapılar açık. Şimdi futbol oynamak istiyorum, o zaman futbol oynayalım. Ve Dünya Kupası'nda futbol oynayabilir miyiz göreceğiz." ifadelerini kullandı.

ÜLKE TARİHİNİN EN GOLCÜ FUTBOLCUSU

Ibrahimovic, İsveç Milli Takımı ile çıktığı 116 maçta 62 kez fileleri havalandırarak ülkesinin en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor. İsveç Mili Takımı, 1-0 kazandığı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu ilk maçının rövanşında İtalya ile 0-0 berabere kalarak finallere gitmeye hak kazanmıştı.

Kaynak: haberinburada