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Bahşiş Yüzünden Katledilen Genç, Ölmeden Önce Annesine 100 Tl Bırakmış
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Bahşiş yüzünden katledilen genç, ölmeden önce annesine 100 TL bırakmış

BAHŞİŞ YÜZÜNDEN KATLEDİLEN GENÇ, ÖLMEDEN ÖNCE ANNESİNE 100 TL BIRAKMIŞ

Gaziantep'te çalıştığı barda bahşiş yüzünden döverek öldürülen gencin annesi: "Ölmeden önce aradı, 'Sana 100 TL alatura (bahşiş) ayırdım' dedi. Biz ona yardım edemedik. O hem kendi kazancıyla okudu hem de bana yardım etti." dedi.

Tarih : 13 Nisan 2018, 10:00
Puan Ver : Bahşiş Yüzünden Katledilen Genç, Ölmeden Önce Annesine 100 Tl Bırakmış(5/10)1

Gaziantep'te çalıştığı barda bahşiş bölüşümü sırasında çıkan kavgada öldürülen İsmail Değirmenci'nin, SGK girişinin öldüğü gün yapıldığı öne sürüldü. Gencin annesi, "Ölmeden önce telefonla aradı, 'Sana 100 TL alatura (bahşiş) ayırdım' dedi. Biz ona hiç yardım edemedik. O hem kendi kazancıyla okudu hem de bana yardım etti." dedi.

NE OLDU?

Gaziantep Güzel Sanatlar Fakültesi Konservatuvar Bölümü son sınıf öğrencisi İsmail Değirmenci (25), 6 Nisan gecesi, harçlığını çıkarmak için çalıştığı barda müzisyenlerin 'alatura' adını verdiği müzik çalınırken verilen bahşişleri arkadaşları ile birlikte topladı ve bölüştü. Ancak garsonlar bu bahşişlerden kendilerine de verilmesini isteyince, aralarında tartışma çıktı. İddiaya göre şef garson Yusuf B. ile diğer garsonlar Mehmet A. ve Mehmet D., İsmail Değirmenci'ye saldırdı. 3 garsonun elinden kurtulan Değirmenci dışarı kaçtı. Peşinden koşan garsonlar caddede genci yakalayıp öldüresiye dövdü. Hastaneye kaldırılan genç kurtarılamazken, 3 garson tutuklandı.

BABASININ ÖLMEDEN ÖNCE YAZDIĞI MEKTUP HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Kardeşinin hayatının, babalarının ölmeden önce yazdığı bir mektupla değiştiğini söyleyen Behzat Değirmenci, "Liseyi bitirdikten sonra 4 yıl sadece müzisyenlik yaptı. 2014 yılında hayatında bir kez kavga eden babamız birinin ölümüne neden oldu ve cezaevine düştü. Cezaevinden İsmail'e bir mektup yazdı ve 2.5 ay sonra öldü. Mektupta küçük yaştan itibaren vurmalı çalgılar çalan ve tiyatro yeteneği de olan İsmail'e, 'Kendini herkese tanıt' diye yazmıştı. Bunun üzerine babamıza çok düşkün olan kardeşim aynı yıl konservatuvar Türk sanat müziği bölümünü kazandı" diye konuştu.

"ANNE SANA 100 TL BAHŞİŞ AYIRDIM"

Oğlunun ölmeden önce kendisine telefon açtığını anlatan gözü yaşlı anne Leyla Değirmenci ise, "Bana 'Anne sana 100 TL alatura (bahşiş) ayırdım' dedi. Biz ona hiç yardım edemedik. Tam tersi o hem kendi kazancıyla okudu hem de bana yardım etti. Haftanın 3 günü akşam saat 20.00 ile gece 12.00 arası bir yerde, gece 12.00 ile sabah 03.00 arası başka bir yerde müzik yapardı. Sabahlara kadar çalışırdı. 2 ay sonra mezun olacaktı. Oğlumun kimseye zararı yoktu."

"ÖLDÜRÜLDÜĞÜ GÜN SİGORTA GİRİŞİNİ YAPMIŞLAR"

Leyla Değirmenci şöyle devam etti, "Ancak öldürüldüğü mekânın sahipleri 2 yıldır orada çalışmasına rağmen öldürüldüğü gün sigorta girişini yapmışlar. Bu nasıl adalet? Oğlumun ölümüne neden olanların en üst şekilde cezalandırılmasını istiyorum" ifadesini kullandı. İsmail'in Gaziantep'teki okul ve ev arkadaşı olan Umut Berçi de "İsmail herkesi mutlu ederdi. İçine kapanıktı. Çok çalışıyor, çok yoruluyordu. Ama bana 'Mecburum, ihtiyacım var' diyordu."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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