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Bahşiş yüzünden öldürülen müzisyenin annesi feryadıyla yürek dağladı!

BAHŞİŞ YÜZÜNDEN ÖLDÜRÜLEN MÜZİSYENİN ANNESİ FERYADIYLA YÜREK DAĞLADI!

Gaziantep'te eğitim masrafları için barda çalıştığı barda bahşiş yüzünden dövülerek öldürülen konservatuvar öğrencisi gencin annesi, "Delikanlıma nasıl kıydınız." diyerek feryat etti.

Tarih : 11 Nisan 2018, 11:10
Puan Ver : Bahşiş Yüzünden Öldürülen Müzisyenin Annesi Feryadıyla Yürek Dağladı!(5/10)1

Gaziantep'te bir yandan konservatuvara giden bir yandan da eğitim masrafları için barda çalışan İsmail Değirmenci'yi 3 garson bahşiş yüzünden döverek öldürdü. Anne Leyla Değirmenci'nin ağıtları yürek yaktı.

BAHŞİŞ YÜZÜNDEN DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı son sınıf öğrencisi İsmail Değirmenci, bir yandan öğrenimini sürdürürken, bir yandan da ailesine yük olmamak için bir barda, arkadaşlarıyla birlikte müzik yapıyordu. Değirmenci, 6 Nisan gecesi sahnede davul çaldığı sırada müşteriler tarafından üzerine bahşiş atıldı. Değirmenci ve arkadaşları da paraları topladı. Ancak garsonlar da bu bahşişlerden kendilerine de verilmesini isteyince, müzisyenlerle aralarında tartışma çıktı. Bunun üzerine şef garson Yusuf Başgüden ile diğer garsonlar Mehmet Akar ve Mehmet Dağ, İsmail Değirmenci'ye saldırdı. Üç garsonun elinden kurtulan Değirmenci dışarı kaçtı. Ancak peşinden koşan garsonlar caddede genci yakalayıp öldüresiye dövdü. Hastaneye kaldırılan genç kurtarılamazken, 3 garson tutuklandı.

"DELİKANLIMA NASIL KIYDINIZ?"

Sabah'tan Murat Karaman'ın haberine göre; Adana'da yaşayan 4 çocuk annesi Leyla Değirmenci, "Delikanlı oğlumdan ne istediler? Yavruma nasıl kıydınız? O geçiminin derdindeydi. Bize yük olmamak için gece iki barda çalışıyordu" diye gözyaşı döktü. Oğlunun babası öldüğü için evin geçimine de katkı sağladığını anlatan anne Değirmenci, Bir kişiye üç kişi nasıl saldırır? Hiç mi vicdan yoktu bunlarda. Adaletimizin bunlara en ağır cezayı vermesini istiyorum" dedi.

BABASININ VASİYETİ YÜREKLERİ DAĞLADI

Ağabeyi Behzat Değirmenci (37) ise "Kardeşim çok yetenekliydi. Sesi çok güzeldi. Rahmetli babam Ona 'Oğlum insanlara sesini duyur' diye vasiyet etmişti" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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