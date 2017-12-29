Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü bugün katıldığı programda KOSGEB ile ilgili yaptığı açıklamada KOSGEB bütçesinin toplam 2 milyar lira civarında olduğunu, daha çok imalat sanayini destekleyeceklerini açıkladı.

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'yü TGRT Haber Gündem Özel Programı'nda konuk etti.

"KOSGEB BÜTÇESİ 2 MİLYAR TL"

Batuhan Yaşar'ın KOSGEB kredilerinin 2018'de de devam edip etmeyeceği yönündeki sorusuna Özlü şu yanıtı verdi:

"KOSGEB kredileri 2018'de de devam edecek. Bizim KOSGEB bütçemiz yaklaşık 2 milyar TL civarında. Bunun yaklaşık 1.7 milyar TL'sini kredi olarak vereceğiz, diğerlerini idari masraflarımız için ayıracağız. KOSGEB'de bu sene daha çok imalat sanayi sektörünü destekleyeceğiz. İmalat sanayimizin büyümesi, gelişmesi için, Türkiye'nin teknoloji üreten bir ülke olması için Türkiye'nin ihracatta ve imalat sanayisindeki ileri teknoloji ürünlerin yüzde 4'lerden yüzde 16'lara çıkması için bunu yapacağız."

"İTHAL EDİLEN ÜRÜNLERİ ÜRETENLERİ DESTEKLEYECEĞİZ"

"Türkiye artık katma değeri yüksek ürünler üretmeli ve satmalı. Biz ne kadar çok katma değeri yüksek ürünler üretip satabilirsek bizim dış ticaret açığımız ve cari açığımız o şekilde kapanır. Yurt dışından ithal ettiğimiz ve Türkiye'de üretme imkanı olan ürünlerin Türkiye'de üretilmesi için bunları KOBİ'lerimizle eşleştireceğiz, biz bunların bir defaya mahsus ya tamamı ya da bir kısım masraflarını KOSGEB'den karşılayacağız."

Kaynak: haberinburada