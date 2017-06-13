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bakan açıkladı! 2 bin 58 kişi alınacak...

BAKAN AÇIKLADI! 2 BİN 58 KİŞİ ALINACAK...

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik:"Taşra teşkilatlarımızda görev yapmak üzere sözleşmeli 2 bin 58 mühendis ve veteriner hekim alımı yapacağız" dedi.

Tarih : 13 Haziran 2017, 12:48
Puan Ver : Bakan Açıkladı! 2 Bin 58 Kişi Alınacak...(9/10)7


Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Bakanlığın taşra teşkilatlarında görev yapmak üzere sözleşmeli 2 bin 58 mühendis ve veteriner hekim alımı yapacaklarını bildirdi.



Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, personel alımı hususunda neticeye vardıklarına dikkati çekerek, Bakanlığın taşra teşkilatında görevlendirilmek için sözleşmeli 2 bin 58 mühendis ve veteriner hekim alacaklarını kaydetti.



Söz konusu personelin 874'ü ziraat, 328'i gıda, 96'sı su ürünleri, 10'u balıkçılık teknolojisi, 33'ü harita olmak üzere bin 341'inin mühendis ve 717'sinin veteriner hekimden oluşacağını belirten Çelik, "Bu belirlemeleri yaparken il ve ilçelerdeki ihtiyaçları dikkate aldık. Ayrıca gıda mühendislerinin büyükşehirlerde, veteriner hekimlerin ise hayvancılığın yoğunlukta olduğu bölgelerde yoğun olarak istihdam edilmesine dikkat ettik. Alımı yapılacak personelin pozisyonlarının vize işlemleri Maliye Bakanlığında tamamlandı. ÖSYM Başkanlığı ile birlikte yerleştirme işlemleri çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. ÖSYM'nin belirleyeceği yerleştirme takvimi doğrultusunda müracaat ve yerleştirme işlemlerine başlanacak. Tercihler, büyük ihtimalle Ramazan Bayramı sonrası alınmaya başlanacak." ifadelerini kullandı.



 



kaynak:milliyet








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