BAKAN AÇIKLADI! BOOKİNG.COM İLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME!
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 'Booking yetkililerini 22 Haziran'da kabul edeceğiz' dedi.
Türkiye'deki faaliyetleri mahkeme tarafından engellenen online rezervasyon sitesi booking.com ile ilgili Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'den flaş açıklama geldi.
Zeybekci, Booking.com yetkililerini 22 Haziran tarihinde kabul edeceklerini açıkladı.
kaynak:milliyet
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