

Türkiye'deki faaliyetleri mahkeme tarafından engellenen online rezervasyon sitesi booking.com ile ilgili Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'den flaş açıklama geldi.







Zeybekci, Booking.com yetkililerini 22 Haziran tarihinde kabul edeceklerini açıkladı.







kaynak:milliyet