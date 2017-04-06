İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada, "3 askerimizi şehit eden 8 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.



Türk Silahlı Kuvvetleri, 2 gün önce Gabar'da 3 askerin şehit düştüğü bombalı saldırıyı düzenleyen PKK'lı teröristlerin bu sabah hava harekatıyla vurulduğunu, 8 teröristin öldürüldüğünü duyurdu. İçişleri Bakanı Süleylan Soylu, "Önceki gün 20 teröristi etkisiz hale getirmiştik. Dün Hakkari Çukurca'da 8 teröristi etkisiz hale getirdik akşam üstü. Geçen gün bizim 3 evladımızı şehit eden 8 teröristi şimdi etkisiz hale getirdik" dedi. Terör hedeflerine düzenlenen hava harekatlarında öldürülen toplam terörist sayısı 16 olarak açıklandı.







kaynak:haberler