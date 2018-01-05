Vatandaşlar Dikkat! Devlete Fazla Para Ödüyor Olabilirsiniz
Şampiyonlar Ligi Tarihinde Bir İlk
Askerin 3 Öğün Yemek Maliyeti 28 Lirayı Bulacak
Cenk Tosun'un Everton Transferinde Pürüz Çıktı
Kalıtsal Körlük Tedavisi İçin Üretilen İlaç, 850 Bin Dolara Satışa Çıktı
Ortalığın Karıştığı Ülkeden Mustafa Denizli'ye Teklif Geldi
Erdoğan: Faiz Sarmalının Kırılması Lazım
Trabzonspor'da İki Yıldız Kadro Dışı Bırakıldı
Bakan Ağbal: Kamuda Yükselmenin Önünü Açacağız
Bakan Özhaseki: Yapı Denetim Sistemini Değiştireceğiz
10 Ayda 18 Milyon Lira Zarar Eden Deniz Uçağı Seferleri Durduruldu
Real Madrid Kupada Avantajı Kaptı
Büyük Değişim İçin Düğmeye Basıldı! 5 Ayaklı Kamu Reformu Geliyor
Burak Yılmaz'ın Ölümden Döndüğü Kazanın Görüntüleri Ortaya Çıktı
Aykut Kocaman'ın Raporu, Ozan Tufan'ı Yaktı
Günün İddiası: Arda Turan, Başakşehir'le Anlaştı
Türkiye, Hava Savunma Sistemi Samp/T İçin Fransa'yla Anlaşma İmzalayacak
Fitch: Türkiye, 5 Yılda Yüzde 4,8 Büyüyecek
En Büyük İphone, 6,5 İnçlik Dev Ekranıyla Geliyor
Siber Risk Teminatları 200 Milyon Dolara Ulaştı

Bakan Ağbal: Kamuda Yükselmenin Önünü Açacağız

BAKAN AĞBAL: KAMUDA YÜKSELMENİN ÖNÜNÜ AÇACAĞIZ

Maliye Bakanı Ağbal, "Çalışma Bakanlığı ile yürüttüğümüz çalışmayla kamuda yükselmenin, çalışanların kendilerini ifade edebilmelerinin önünü açacağız" dedi.

Tarih : 05 Ocak 2018, 13:40
Puan Ver : Bakan Ağbal: Kamuda Yükselmenin Önünü Açacağız(5/10)1

Hem görev ücreti hem de emekli maaşını önemli oranda belirleyen ek gösterge cetveli yeniden düzenleniyor. Kamuda kariyerin ve liyakate göre yükselmenin önünü açacak düzenleme ile zor şartlarda görev yapan personele emsaline göre daha fazla yüksek ücret ödenebilecek.

MEMURUN ÖNÜ AÇILACAK

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Çalışma Bakanlığı ile birlikte yürüttükleri çalışmayla kamuda yükselmenin, çalışanlarının kendilerini ifade edebilmelerinin önünü açacak düzenleme yapacaklarını bildirdi. Sabah'ın haberine göre, memur sendikaları yardımcı hizmetler sınıfına da ek gösterge verilmesini isterken, düzenleme ile çalışanların mali haklarıyla ücret sisteminin değişmesi öngörülüyor. Maaşların temel ücret, görev ücreti, başarı ücretinden oluşması da seçenekler arasında bulunuyor.

Birçok kurumda müdür, şube müdürü unvanlı kadrolarda görev yapanlar haklarında geçerli olan ek gösterge rakamlarının düşük olmasından ve hiyerarşiye uygun olmamasından yakınıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bakan  Ağbal  Kamuda  Yükselmenin  Önünü  Açacağız    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER