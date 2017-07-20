Maliye Bakanı Ağbal, "KDV sistemi, bu haliyle sürdürülebilir değil. Yatırımın, üretimin, istihdamın ve ihracatın önünde ciddi bir engel. Artık reforma ihtiyacı var" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nin Yenibosna'daki merkezinde düzenlenen 'Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katılan Naci Ağbal, burada yaptığı konuşmada, 32 yıldır yürürlükte olan KDV kanunundan önemli şikayetler olduğunu söyledi. Mevcut sistemin karmaşık bir sistem olduğunu belirten Bakan Ağbal, "Aslında KDV, tüketimi vergilendiren bir vergi olması gerekir. Ancak uygulana geldiği şekliyle mevcut kanunun yapısına bakıldığında tüketimi değil üretimi, yatırımı, işletmeleri, ihracatı vergilendiren bir vergiye dönüşmüş" diye konuştu.

"REEL SEKTÖRÜN DEVLETTEN 140 MİLYAR LİRAYI AŞAN BİR KDV ALACAĞI VAR"

Yürürlükteki KDV yasasıyla işletmelerin, devlette birikmiş ciddi alacakları olduğuna dikkat çeken Ağbal, "Yani biz, bir hayli de borçluyuz. Çalışmalar sırasında bunu da gördük. 140 milyar lirayı aşan bir KDV alacağı reel sektörün devletten var" dedi.

"HERKES ŞİKAYETÇİ, BİZ DE ŞİKAYETÇİYİZ"

Naci Ağbal, KDV sisteminin zaman içerisinde gittikçe karmaşıklaştığından bahsederek sistemin olumsuzlukları üzerine şunları söyledi:

"Oran yapıları, farklı farklı oranlar ve bu oranların meydana getirdiği kayıtdışılık, piyasadaki rekabeti bozucu etkileri... Yani katma değer vergisinden memnunum diyen bir tane Allah'ın kulu yok. Herkes şikayetçi, biz de şikayetçiyiz. Biz, kendi açımızdan baktığımızda para toplayamıyoruz. Az sayıda firmadan KDV topluyoruz milyonun üzerindeki işletme neredeyse hiç KDV ödemiyor. Demek ki sistemde ciddi yapısal sorunlar var. Sistem bu haliyle sürdürülebilir değil, yatırımın üretimin istihdamın ve üretimin önünde ciddi bir engel oluşturuyor. Özellikle mevcut KDV sistemi yerli üretimin aleyhine çalışıyor. Yani ithalat yapmak daha cazip. Bir ihracatçı, ihracat yapacağı malın bir kısımın içeriden mi alsın dışarıdan mı getirsin? Dışarıdan getirmek, mevcut KDV sistemine göre daha karlı. Dolayısıyla bütün bunları gördüğümüz noktada dedik ki, 32 yıldır bir kanunun reforma tutulma zamanı gelmiştir"

"REFORMDA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ DA GÖRÜŞÜNÜ ALACAĞIZ"

Maliye Bakanı Ağbal, gerçekleştirecekleri KDV reformunu bakanlık olarak tek başına hazırlamayacaklarını bu konuda sivil toplum örgütlerine çağrı yaparak onlardan görüşlerini yansıtan sunum ve rapor alacaklarını ifade etti. Ağbal, "Yakın zaman önce Vergi Konseyi'nden ve TÜSİAD Çalışma Grubu'ndan bu konuda bir sunum aldık. Önümüzdeki günlerde Ankara ve İstanbul Sanayi Odaları'ndan bir sunum alacağız. İnşallah birkaç ay içerisinde bunları toparladıktan sonar bütün bu çalışmaların bulgularını masaya koyacağız. KDV reformunu yapacaksak, sizlerle birlikte nasıl yapacağımızı kararlaştıracağız" şeklinde konuştu.

BÜYÜKEKŞİ: KDV KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASI KONUSUNDA BAKANLA MUTABIKIZ

Toplantıda konuşan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi de ihracatın desteklenmesi ve yabancı yatırımcıların Türkiye'ye çekilebilmesi için KDV kanununda değişlikler yapılması konusunda bakanla mutabık olduklarını dile getirdi. Büyükekşi, "Biz de bu maksatla hazırladığımız raporda, ihracatçılarımızın yaşadığı zaman kaybının önüne geçecek, nakit akışını hızlandıracak, ekonominin kayıt altına alınmasını teşvik edecek önerilere yer verdik. Ayrıca, ihracatçılarımızın bu konudaki beklentilerini de aktardık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada