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Bakan Ağbal: Makine-Teçhizat Harcamalarında Yatırımcılara Destek Olacağız
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Bakan Ağbal: Makine-Teçhizat Harcamalarında Yatırımcılara Destek Olacağız

BAKAN AĞBAL: MAKİNE-TEÇHİZAT HARCAMALARINDA YATIRIMCILARA DESTEK OLACAĞIZ

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2018'de makine-teçhizat harcamalarında yatırımcılara destek olacak bir takım tedbirleri devreye alacaklarını söyledi.

Tarih : 06 Aralık 2017, 16:30
Puan Ver : Bakan Ağbal: Makine-Teçhizat Harcamalarında Yatırımcılara Destek Olacağız(9/10)5

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2018 yılında makine-teçhizat harcamalarında yatırımcılara destek olacak bir takım tedbirleri devreye alacakları bilgisini verdi ve kapasite kullanım oranlarının ileriye dönük olumlu beklentileri yansıttığını belirtti.

"TÜRKİYE, 3. ÇEYREKTE YÜZDE 10'UN ÜZERİNDE BÜYÜYECEK"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye'nin 3. çeyrekte yüzde 10'un üzerinde büyüyeceğini ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin genele yayılan bir büyüme trendi içine girdiğini de söyledi.

KGF'ye ilişkin değerlendirmede bulunan Ağbal, "Bankacılık sektörü de dahil tüm sektörlerde KGF beklediğimizden daha olumlu bir etki gösterdi. KGF, kamu maliyesine gelen yükten çok daha fazla ekonomide katma değer üretti" dedi.Ağbal, "2017 yılında vergi gelirlerimiz bütçede öngördüğümüzün üzerinde geldi" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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