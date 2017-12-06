BAKAN AĞBAL: MAKİNE-TEÇHİZAT HARCAMALARINDA YATIRIMCILARA DESTEK OLACAĞIZ
Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2018'de makine-teçhizat harcamalarında yatırımcılara destek olacak bir takım tedbirleri devreye alacaklarını söyledi.
Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2018 yılında makine-teçhizat harcamalarında yatırımcılara destek olacak bir takım tedbirleri devreye alacakları bilgisini verdi ve kapasite kullanım oranlarının ileriye dönük olumlu beklentileri yansıttığını belirtti.
"TÜRKİYE, 3. ÇEYREKTE YÜZDE 10'UN ÜZERİNDE BÜYÜYECEK"
Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye'nin 3. çeyrekte yüzde 10'un üzerinde büyüyeceğini ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin genele yayılan bir büyüme trendi içine girdiğini de söyledi.
KGF'ye ilişkin değerlendirmede bulunan Ağbal, "Bankacılık sektörü de dahil tüm sektörlerde KGF beklediğimizden daha olumlu bir etki gösterdi. KGF, kamu maliyesine gelen yükten çok daha fazla ekonomide katma değer üretti" dedi.Ağbal, "2017 yılında vergi gelirlerimiz bütçede öngördüğümüzün üzerinde geldi" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İskenderun Körfezi'nde Savaş Gemisi Batıkları Bulundu
- Abd'nin Skandal Kudüs Planına Hükümetten Art Arda Çok Sert Tepki!
- Düğün Günü Karısını Öldüren Cani Kocadan Kan Donduran Sözler
- Meterolojiden İstanbullulara Yeni Uyarı: Kar Yağışı Bugün De Devam Edecek
- Son Dakika! Zarrab Soruşturmasında Eski Chp'li Vekil Erdemir'in Tüm Mal Varlığına El Konuldu
EKONOMİ HABERLERİ
- 107 Milyonluk Bitcoin'in İçinde Olduğu Bilgisayarı Çöpe Attı, Arama İzni İçin Yalvarıyor
- Bakan Son Noktayı Koydu! Kdv'de İndirim Yok
- Batman Havalimanı, En Komik İsimli Havalimanı Seçildi
- Yunanistan'dan İtiraf: Türk Akımı Faaliyete Geçince Doğalgazı Türkiye'den Alacağız
- Son Dakika! Bakandan Müjde: 450 Bin Taşeron İşçi 3 Ay İçerisinde Kadroya Alınacak
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Seksomnia Hastalığına Sahip Adam, Uykusunda Eski Kız Arkadaşına Tecavüz Etti
- Menbiç'te Skandal Görüntü! Abd'li Kadın Asker, Teröristlere Halay Başı Oldu
- İngiltere Başbakanı May'e Suikast Girişimi Engellendi
- Abd'deki Yangın Kontrol Edilemiyor, 180 Ev Ve İş Yeri Zarar Gördü
- Trump, Sisi'yi Arayarak Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e Taşıma Fikrini Görüştü
Bu Haberle İlgili Yorumlar