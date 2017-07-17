Maliye Bakanı Ağbal, bütçenin haziranda 13,7 milyar lira açık verdiğini, Ocak-Haziran döneminde ise açığın 25,2 milyar lira olduğunu açıkladı. Ağbal, ayrıca yıl sonuna kadar vergi artışı yapmayacaklarını da belirtti.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Ekonomik Gelişmeler ve Ocak-Haziran 2017 dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri" konulu basın toplantısı düzenledi. Ağbal, bütçenin haziranda 13,7 milyar lira açık verdiğini, Ocak-Haziran döneminde ise bütçe açığının 25,2 milyar lira olduğunu açıkladı. Ağbal, ayrıca yıl sonuna kadar vergi artışı yapmayacaklarını da belirtti.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

"TEDBİRLERİN KAMU MALİYESİNE ETKİSİ 7,4 MİLYAR LİRAYA DÜŞECEK"

"2018 yılında almış olduğumuz tedbirlerin kamu maliyesine etkisi 7.4 milyar liraya düşecek. Hükümet olarak reform niteliğinde yasal düzenlemeleri 15 Temmuz sonrası aksamadan hayata geçirdik. Ekonomimizin orta ve uzun vadede büyümesini güçlendirecek düzenlemeleri hayata geirdik. Patent Kanunu'nu hayata geçirdik. Ar-Ge Kanunu'nu düzenledik. Serbest Bölgeler Kanunu'nda değişiklikler yaptık. Süper Teşvik Sistemi'ni yasalaştırdık. Yatırımcılar için birçok düzenlemeyi hayata geçirdik. İş Gücü Kanunu'nu çıkarttık ve yasal değişiklikler yaptık."

"EKONOMİDE HIZLI BİR ŞEKİLDE TOPARLANMA OLDU"

"15 Temmuz alçak darbe girişimi sonrasında ekonomimiz için birçok düzenlemeyi hayata geçirdik. Hükümetimizin aldığı bu tedbirler sayesinde 2016'nın son çeyreğinden itibaren Türkiye yeniden pozitif bir büyüme dengesine girmiş oldu. Yapılan tüm propagandalara rağmen Türkiye ekonomisi bizi şaşırtmadı. Türkiye ekonomisi almış olduğumuz tedbirler sayesinde 2016'nın çeyreğinde toparlandı ve büyümeyi yakaladı. Ekonominin birçok alanında hızlı bir şekilde toparlanma oldu.

Ekonominin dış ticaret tarafında da önemli gelişmeler var. İhracat büyümemize önemli katkılar yaptı. 2016 sonunda 10.6 milyar dolar olan enerji ve altın hariç cari açık 4.7 milyar dolara gerilediğini görüyoruz. Doğrudan yatırımların artması da ekonomimize olan güveni teyit etmektedir."

"TÜRKİYE BEKLENTİNİN ÜZERİNDE BÜYÜYOR"

İstikrara işaret eden en önemli verilerden biri de kurdaki oynaklık düzeyi, bu oranların aşağı indiğini görüyoruz. Borsa endeksinde çok hızlı bir toparlanma ve rekorlara giden bir trendi görüyoruz. Bugün sevindiren bir istihdam verisini aldık. İşsizlik rakamlarının 3 dönemdir düşüşte olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması en önemli hedeflerimiz olmaya devam edecek. 2017 yılının ikinci yarısında da bu veriler Türkiye ekonomisinin beklentilerin üzerinde büyüdüğünü gösteriyor. Önümüzdeki dönemde de sevindirici rakamları göreceğiz.

Enflasyonun tek haneye düşürülmesi de en önemli hedeflerimizden. Yıl sonunda enflasyonun tek haneye düşürülmesini hedefliyoruz.

"HAZİRAN AYI BÜTÇE AÇIĞI 13,7 MİLYAR LİRA"

"Haziran ayı merkezi yönetim bütçe açığımız 13,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Ocak-haziran dönemi bütçe açığı 25,2 milyar lira oldu.

Yeniden yapılandırma kanunları kapsamında vergi alacaklarında 61 milyar liralık alacağı yapılandırdık, sosyal güvenlik tarafında ise şu ana kadar alacak tutarı 35,2 milyar lira oldu. Tamamına baktığımızda 96.2 milyar liralık kamu alacağını yapılandırmış olduk. Bu da aslında ekonomiye işletmelerimize ciddi bir katkı sağladı."

"15 TEMMUZ EKONOMİDE KALICI HASARLAR MEYDANA GETİRMEDİ"

Ekonomiye canlandırmaya yönelik aldığımız kararların etkisini olumlu bir şekilde görmekteyiz. 6 aylık süreçte ekonominin üretim yatırım ihracat ve istihdam verilerinde olumlu gelişmeler ortaya çıkmıştır.

Ekonomi normal çarklarına dönmüştür. 15 Temmuz Türkiye ekonomisinde kalıcı hasarlar meydana getirmemiştir. Ekonomi güçlü bir toparlanma yakalamış ve trendi yukarı yöne çevirmiştir. Mali disiplinden asla vazgeçmeyeceğiz. Ekonomide meydana gelen daralmalara rağmen bütçemize ilave gelirler ürettik, bütçe açığımız istediğimiz seviyede kaldı. Bütçe açığı ile ilgili belirli değerlendirmeler yapılıyor, bu değerlendirmeleri yapanlar yanılacaklar.

"YIL SONUNA KADAR VERGİ ARTIŞI YOK"

Maliye politikası ile para politikası arasındaki uyuma daha çok dikkat ediyoruz. Yıl sonuna kadar özellikle gelir elde etme amacıyla herhangi bir vergi artışı yapmayacağız.

Vergiye uygulamalarında kolaylık sağlayacak önemli program önerilerimiz var. Gelir vergisi kurumlar vergisi kanunun süratle yasalaşması kanunu var. KDV Kanununun da yasalaşmasıyla ilgili önemli yasal düzenlemeyi yapıyoruz. Gelir vergisi kanunuyla ilgili sunum yaptık. Kanunun çalışmalarının daha da ilerletilmesi için çabalarımız var.

TFF, Gençlik Spor Bakanımız futbolcuların vergilendirilmesi için bir takım çalışmalar yapıyor. Biz genel anlamda spor camiasında mali sürdürebilirliğin olduğu düzenlemenin yapılmasını istiyoruz. Spor kulüplerinin kalıcı sürdürülebilir bir politika finans çerçevesi oluşturulmasını arzu ediyoruz.

Kaynak: haberinburada