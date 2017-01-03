Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Adil Kullanım Noktası hakkında önenli açıklamalarda bulundu. AKK ile ilgili yapılan ek çalışmaların da detaylarının verildiği açıklmaya haberimizden ulaşabilirsiniz.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan Adil Kullanım Noktası hakkında önenli açıklamalarda bulundu. AKK ile ilgili yapılan ek çalışmaların da detaylarının verildiği açıklmaya haberimizden ulaşabilirsiniz.



Ülkemizdeki internetin en büyük sorunlarından olan ‘adil' kullanım kotası büyük eleştirilere maruz kalmıştı. 2016 yılı için çok düşük kalan bu kotalar internette boyutu artan içerikler de düşünüldüğünde anlamsız bir hal almaya başlamıştı. Bu konuda geniş kapsamlı olarak yürütülen imza kampanyaları ve küçük lobi faaliyetleri sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir milletvekili konuyu mecliste gündeme getirmişti. Ülkemizde interneti düzenlemek ve yönetmekle görevli kurum olan Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu da konu hakkında hazırladığı detaylı çalışmayı geçtiğimiz aylarda açıklamıştı.



Yapılmak istenenlerin net olarak anlaşılmadığı bildiride en önemli madde kuşkusuz 31 Aralık 2018 itibariyle adil kullanım kotasının kaldırılacağıyla ilgili olandı. Sektör temsilcilerinden de görüş alınarak yapılması öngürülen bu değişikliğin gerçekleşmesi kesin değilken bakandan önemli ama bi yandan da kafa karıştırıcı bir açıklama geldi.



13 yıl boyunca Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı görevinde bulunan Binali Yıldırım'ın Başbakan olmasıyla birlikte göreve gelen Ahmet Arslan yılın son gününde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan yaptığı açıklama ile adil kullanım kotasının 2018 yılında kaldırılacağını açıkladı. Küçük bir açıklama yapan bakan, ilk olarak Osmangazi Köprüsü'nün geçiş ücretinin yarından itibaren %20 indirimle ₺65,65 olacağını açıkladı. Eski geçiş ücreti ₺89 olan köprü bundan sonra %20 indirim ile birlikte ₺65,65'ye kullanılabilecek.



Bakanın yaptığı açıklamada dikkat çeken ve çelişkiye düşüren detay ise tarihlerde karşımıza çıkıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 31 Aralık 2018 tarihinde adil kullanım kotasının kaldırılabileceğini açıklamışken, bakan ‘adil kullanım kotasını 2018'de kaldıracağız' ifadesini kullandı. Bu noktada uygulamada 1 Ocak 2019 olarak açıklanan AKK kaldırılma tarihinin 2018 yılı içerisinde devreye girip girmeyeceği bilinmiyor. İlerleyen günlerde Balan Ahmet Arslan'ın ya da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun konuya açıklık getirmesi bekleniyor.



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