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Bakan Albayarak: Yeni YEKA Projesinde Binin Üzerinde İstihdam Sağlayacağız

BAKAN ALBAYARAK: YENİ YEKA PROJESİNDE BİNİN ÜZERİNDE İSTİHDAM SAĞLAYACAĞIZ

Başkent Organize Sanayi Bölgesinde YEKA-Fotovoltaik Güneş Modülü Fabrikası temel atma töreninde konuşan Enerji Bakanı Albayrak, yatırımın binin üzerinde istihdam sağlayacağını açıkladı.

Tarih : 21 Aralık 2017, 22:40
Puan Ver : Bakan Albayarak: Yeni Yeka Projesinde Binin Üzerinde İstihdam Sağlayacağız(8/10)4

Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde YEKA-Fotovoltaik Güneş Modülü Fabrikası ve Ar-Ge Merkezi Temel Atma Töreninde konuşan Enerji Bakanı Berat Albayrak, "Çok yakın bir zamanda Türkiye bu alanda da söz sahibi ülkelerden biri olacaktır. Yapay zeka, dijital dönüşümün konuşulduğu bir yüzyılda kendi teknolojimizi geliştirmek zorundayız" dedi.

"YENİLENEBİLİR ENERJİ ALANINDA SÖZ SAHİBİ OLACAĞIZ"

Albayrak şunları söyledi: "Çevremizde yaşanan tüm gelişmeleri göze alınca gördük ki enerji demek yalnızca enerji demek değildir. Enerji demek, diplomasi demek, ekonomi demek, yatırım demektir. Her yıl 55 milyar dolardan fazla bir rakamı dışarıya enerji için kaynak ayıran bir ülkeyiz. Ayağımızdaki bağımlılık prangasını söküp atmayı temel prensip olarak ortaya koyduk. Cari açığımızı düşüreceğiz, kaynaklarımızı farklı alanlara kaydırabileceğiz. Politikamızı arz güvenliği yerlileştirme ve öngörülebliir piyasadan oluşan üç önemli sac ayağına inşa ettik. Yenilenebilir enerjiyi YEKA stratejimiz çok önemli bir yere oturuyor. Ülkemizin potansiyelinin farkındayız. Çok yakın bir zamanda Türkiye bu alanda da söz sahibi ülkelerden biri olacaktır. Yapay zeka, dijital dönüşümün konuşulduğu bir yüzyılda kendi teknolojimizi geliştirmek zorundayız. Bu yatırım binin üzerinde istihdam sağlayacak ve yan sektörlerde de yeni iş alanlarının oluşmasına fırsat sağlayacaktır.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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