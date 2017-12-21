BAKAN ALBAYARAK: YENİ YEKA PROJESİNDE BİNİN ÜZERİNDE İSTİHDAM SAĞLAYACAĞIZ
Başkent Organize Sanayi Bölgesinde YEKA-Fotovoltaik Güneş Modülü Fabrikası temel atma töreninde konuşan Enerji Bakanı Albayrak, yatırımın binin üzerinde istihdam sağlayacağını açıkladı.
Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde YEKA-Fotovoltaik Güneş Modülü Fabrikası ve Ar-Ge Merkezi Temel Atma Töreninde konuşan Enerji Bakanı Berat Albayrak, "Çok yakın bir zamanda Türkiye bu alanda da söz sahibi ülkelerden biri olacaktır. Yapay zeka, dijital dönüşümün konuşulduğu bir yüzyılda kendi teknolojimizi geliştirmek zorundayız" dedi.
"YENİLENEBİLİR ENERJİ ALANINDA SÖZ SAHİBİ OLACAĞIZ"
Albayrak şunları söyledi: "Çevremizde yaşanan tüm gelişmeleri göze alınca gördük ki enerji demek yalnızca enerji demek değildir. Enerji demek, diplomasi demek, ekonomi demek, yatırım demektir. Her yıl 55 milyar dolardan fazla bir rakamı dışarıya enerji için kaynak ayıran bir ülkeyiz. Ayağımızdaki bağımlılık prangasını söküp atmayı temel prensip olarak ortaya koyduk. Cari açığımızı düşüreceğiz, kaynaklarımızı farklı alanlara kaydırabileceğiz. Politikamızı arz güvenliği yerlileştirme ve öngörülebliir piyasadan oluşan üç önemli sac ayağına inşa ettik. Yenilenebilir enerjiyi YEKA stratejimiz çok önemli bir yere oturuyor. Ülkemizin potansiyelinin farkındayız. Çok yakın bir zamanda Türkiye bu alanda da söz sahibi ülkelerden biri olacaktır. Yapay zeka, dijital dönüşümün konuşulduğu bir yüzyılda kendi teknolojimizi geliştirmek zorundayız. Bu yatırım binin üzerinde istihdam sağlayacak ve yan sektörlerde de yeni iş alanlarının oluşmasına fırsat sağlayacaktır.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar